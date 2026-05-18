Cô Yupin Tadthai (mặc váy nâu) trong đám cưới. Ảnh: Bangkokpost

Một đám cưới đặc biệt diễn ra tại vùng đông bắc Thái Lan đang thu hút sự chú ý của dư luận khi người vợ cả đứng ra tổ chức và dẫn đầu đoàn đi hỏi cưới người mới cho chồng. Buổi lễ được tổ chức ngày 15/5 tại làng Ban Nong Phai, tỉnh Chaiyaphum (Thái Lan), theo Bangkokpost.

Lễ cưới diễn ra theo nghi thức truyền thống của người Thái. Đoàn rước dâu có hơn 10 xe ô tô cùng hàng loạt mô tô phân khối lớn nối đuôi nhau qua các tuyến đường trong làng. Đông đảo người thân, bạn bè và dân địa phương cũng có mặt để chung vui.

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất là vai trò của người vợ cả trong buổi lễ. Cô Yupin Tadthai, thường được gọi thân mật là “Mia Phi” (vợ lớn), không chỉ đứng ra thu xếp hôn lễ mà còn trực tiếp dẫn đầu đoàn mang sính lễ sang nhà gái.

Sính lễ được chuẩn bị gồm 300.000 baht tiền mặt (hơn 240 triệu đồng), vàng trị giá 350.000 baht (hơn 280 triệu đồng). Đoàn nhà trai sang hỏi cưới Oruma Janpheng, gọi là “Mia Nong” (vợ thứ, chưa kết hôn chính thức).

Lễ thành hôn được tổ chức vào đúng 9h09 (giờ địa phương), tuân theo các phong tục truyền thống Thái Lan.

Theo chia sẻ từ gia đình, cô Yupin và chồng đã chung sống với nhau hơn 20 năm và có một người con. Việc sắp xếp để chồng cưới vợ bé xuất phát từ sự đồng thuận và thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình.

Cô Yupin cho phép chồng mình lấy vợ trẻ hơn vì cô đã quen biết người phụ nữ trẻ này từ lâu và thấy người này tốt bụng, trung thực.

Anh Witsanu điều hành một doanh nghiệp hệ thống âm thanh địa phương, các dự án kinh doanh trực tuyến và tham gia hoạt động giải trí trong tỉnh.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng lan truyền với hàng loạt ý kiến trái chiều.

Nhiều người ngạc nhiên trước sự cởi mở của gia đình, không ít cư dân mạng lại dành lời khen cho cách ứng xử văn minh, không xảy ra mâu thuẫn hay căng thẳng trong suốt buổi lễ.

Ở Thái Lan, chế độ đa thê về mặt pháp luật đã bị bãi bỏ từ lâu. Tuy nhiên, trong thực tế, đặc biệt ở một số vùng nông thôn, vẫn tồn tại những mối quan hệ kiểu “vợ lớn, vợ bé” dựa trên sự thỏa thuận cá nhân hoặc phong tục địa phương. Những trường hợp này thường chỉ sống chung chứ không phải hôn nhân hợp pháp theo luật nhà nước.