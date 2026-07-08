Bàn thắng (1-2, Romero): Messi tạt vào đẳng cấp từ bên cánh phải, tạo điều kiện cho trung vệ Romero lắc đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Hy vọng vẫn còn cho nhà ĐKVĐ World Cup, khi thời gian thi đấu chính thức còn khoảng hơn 10 phút nữa.