Đội hình ra sân
Argentina: E.Martinez; Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.
Ai Cập: Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Attia, Zico; Salah, Hassan.
Bàn thắng: Romero 79', Messi 84', Enzo Fernandez 90'+3 -Ibrahim 15', Zico 67'
90'+3
Bàn thắng (3-2, Enzo Fernandez): Argentina phản công thần tốc. Lautaro tạt vào từ cánh phải cho Enzo Fernandez bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc lưới xa, ghi bàn thắng tuyệt đỉnh cho nhà ĐKVĐ Thế giới.
Argentina đang thực hiện màn lội ngược dòng không thể tin nổi!!!
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
84'
Bàn thắng (2-2, Lionel Messi): Montiel hãm bóng khôn ngoan trong vòng cấm Ai Cập, tạo cơ hội cho Messi bắt volley chân trái tuyệt đẹp, bóng dội xà ngang đi qua vạch vôi quân bình tỷ số 2-2.
Những khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi giúp Argentina thay đổi cục diện đầy ngoạn mục.
82'
Messi solo ngẫu hứng trong vòng cấm rồi chuyền ra cho Lautaro đánh đầu chệch cột gang tấc.
79'
Bàn thắng (1-2, Romero): Messi tạt vào đẳng cấp từ bên cánh phải, tạo điều kiện cho trung vệ Romero lắc đầu hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Hy vọng vẫn còn cho nhà ĐKVĐ World Cup, khi thời gian thi đấu chính thức còn khoảng hơn 10 phút nữa.
75'
Gonzalez chuyền ngang vào cho Lautaro cố gắng dứt điểm nhưng chưa thành công.
67'
Bàn thắng (0-2, Zico): Ai Cập tổ chức phản công thần tốc bắt nguồn từ Salah. Hassan căng ngang vào trong dọn cỗ để Zico đệm cận thành nhân đôi cách biệt.
Địa chấn lớn nhất World Cup 2026 đang xảy ra ở Atlanta.
66'
HLV Scaloni tăng cường hàng công với sự xuất hiện của Lautaro và Gonzalez.
58'
Sau nỗ lực đi bóng tuyệt vời của Hassan bên cánh phải, Salah tỉa đường chuyền cho Zico lẻn xuống sut tung lưới Argentina.
Tuy nhiên, trọng tài từ chối bàn thắng sau khi tham khảo VAR. Trước đó, một cầu thủ Ai Cập đã phạm lỗi với Lisandro Martinez.
52'
Qua giờ giải lao, Argentina dồn cả đội hình lên tấn công. Paredes vừa nã pháo tầm xa, bóng bay vọt xà.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 5 phút bù giờ.
Argentina đang miệt mài tấn công tìm bàn gỡ.
39'
Argentina dàn xếp tấn công ấn tượng. Tagliafico chuyền ngang vào để Julian Alvarez đá nối ngay cận thành. May cho Ai Cập là thủ môn Shobeir đổ người cứu thua xuất thần, chịu quả phạt góc.
38'
Messi có thêm cơ hội kết thúc bên ngoài vòng cấm, nhưng lần này bóng đi quá thiếu chính xác.
31'
Argentina được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách hơn 30m. Messi bước lên thực hiện pha cứa lòng chân trái, bóng dội cột dọc bật ra.
28'
Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Mac Allister bật cao đánh đầu lợi hại. Tuy nhiên, thủ thành Shobeir tiếp tục xuất sắc cứu thua.
21'
Hassan phạm lỗi với Tagliafico trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, Lionel Messi lại không thể khuất phục được thủ môn Shobeir.
15'
Bàn thắng (0-1, Ibrahim): Attia thoải mái tạt vào từ cánh phải cho trung vệ Ibrahim đè mặt Lisandro Martinez đánh đầu cận thành tung lưới Argentina.
Khởi đầu như mơ của các cầu thủ Ai Cập!
9'
Nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt nên các cầu thủ Ai Cập xử lý bóng trong không gian hẹp tương đối tự tin.
4'
Argentina đang cố gắng pressing tầm cao và đoạt bóng ngay bên phần sân Ai Cập.
1'
Ngay ở những pha tranh chấp đầu tiên, Enzo Fernandez đã bị đau đầu gối.
23h
Trận đấu bắt đầu.