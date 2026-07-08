Siêu sao 39 tuổi ghi một bàn, kiến tạo một bàn, giúp nhà ĐKVĐ lội ngược dòng, khi Enzo Fernandez ấn định chiến thắng ngoạn mục 3-2.

Trong hiệp một, Messi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, anh vẫn miệt mài thi đấu, truyền cảm hứng cho các đồng đội vùng lên.

Đồng đội công kênh chúc mừng Messi sau chiến thắng Ai Cập - Ảnh: FIFA

Messi mở đầu màn ngược dòng bằng đường chuyền cho Cristian Romero đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 79. Sau đó, anh tự mình lập công để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Với màn xé lưới Ai Cập, Messi nâng thành tích lên 8 bàn, tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đồng thời, anh cũng ghi bàn trong 9 trận World Cup liên tiếp.

Đáng chú ý, đường chuyền chính xác cho Romero là pha kiến tạo thứ 9 của Messi trong lịch sử các kỳ World Cup, giúp anh trở thành cầu thủ sở hữu nhiều tình huống kiến tạo nhất lịch sử giải đấu.

Thành tích này giúp đội trưởng Argentina vượt qua kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ của huyền thoại Diego Maradona, theo thống kê của Opta (được ghi nhận từ World Cup 1966).

Messi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận - Ảnh: FIFA

Không những vậy, Messi còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử kiến tạo tại 6 kỳ World Cup khác nhau, từ năm 2006 đến 2026.

Thủ quân Argentina đang tiếp tục thiết lập những cột mốc chưa từng có. Với 21 pha lập công, Messi hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Nếu cùng Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch Thế giới, Messi sẽ trở thành đội trưởng đầu tiên nâng cao cúp vàng World Cup 2 lần.