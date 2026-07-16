Nhà ĐKVĐ Thế giới tìm lại hy vọng với bàn gỡ 1-1 ở phút 85, khi Enzo Fernandez tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ thành Jordan Pickford, từ đường chuyền ra của Messi.

Trong lúc các cầu thủ Argentina vỡ òa ăn mừng trên sân, máy quay truyền hình hướng lên khán đài và bắt gặp hình ảnh Antonela Roccuzzo xúc động đến bật khóc.

Vợ Messi xúc động bật khóc trên khán đài - Ảnh chụp màn hình

Ngồi tại khu vực khán đài VIP, cô ôm chầm lấy người thân trong phòng khách, khi gia đình và bạn bè cầu thủ Argentina cùng nhau ăn mừng cuồng nhiệt.

Qua vài phút xúc động, Antonela mới dần lấy lại bình tĩnh. Người đẹp diện chiếc áo đấu Argentina kiểu croptop với số 10 quen thuộc in tên chồng Messi.

Bàn gỡ quý giá không chỉ giúp Argentina thoát khỏi nguy cơ dừng bước ở bán kết, mà còn mở ra màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Chỉ 7 phút sau, Messi tiếp tục ghi dấu ấn với đường kiến tạo thứ hai. Từ quả tạt bằng chân phải của siêu sao 39 tuổi, Lautaro Martinez đánh đầu cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Argentina.

Kết quả giúp "những vũ công Tango" giành quyền vào chung kết World Cup, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha lúc 2h ngày 20/7 (giờ VN).

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, máy quay một lần nữa hướng về Antonela Roccuzzo. Cô mỉm cười rạng rỡ, cùng gia đình tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trên khán đài.