Mới đây, ông Stevie Chalmers đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của gia đình khi gặp sự cố hy hữu trên đường. Khi đang lái xe với tốc độ khoảng 113 km/giờ ở Cambridgeshire, ông Stevie bất ngờ ngừng tim. Vợ ông, bà Elly, ngồi ghế phụ bên cạnh, chỉ có vài giây để phản ứng khi chồng đột ngột mất ý thức.

Theo Mirror, điều cuối cùng ông Stevie nhớ được là đang trò chuyện với vợ rồi không còn nhận thức gì. Với bà Elly, khoảnh khắc ấy diễn ra đầy choáng váng. Chồng của bà phát ra âm thanh bất thường, giống như tiếng ngáy, rồi gục sang phía cửa kính xe. Tay ông tuột khỏi vô lăng trong khi chiếc xe vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ông Stevie Chalmers và vợ. Ảnh: SC

Bà Elly hét lên trong hoảng loạn. Tuy nhiên, giữa tình huống sinh tử, bà buộc phải hành động ngay lập tức. Bà với tay chộp lấy vô lăng, đánh lái để tránh chiếc xe tải phía trước và chuyển làn. Sau đó, bà tháo dây an toàn, cố gắng vươn chân sang đạp phanh. Cuối cùng, bà giành được quyền kiểm soát chiếc xe và dừng lại an toàn tại một vòng xuyến. Những giây phút ấy, theo lời bà, là “vô cùng khủng khiếp”.

Ngừng tim là tình trạng cấp cứu y khoa đe dọa tính mạng, xảy ra khi tim đột ngột ngừng bơm máu đi khắp cơ thể. Trong những trường hợp như vậy, từng phút, thậm chí từng giây đều mang ý nghĩa sống còn. Ngày hôm đó, cơ hội sống của ông Stevie phụ thuộc rất lớn vào sự can thiệp kịp thời của vợ và những người xa lạ.

Một tài xế xe tải đi phía trước và một cựu cảnh sát đã chứng kiến toàn bộ sự việc, lập tức dừng xe để hỗ trợ. Họ đưa ông Stevie ra khỏi xe và bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi bên lề đường. Không lâu sau, một tài xế xe công vụ khác dừng lại, mang theo máy khử rung tim có sẵn trên xe để tham gia cấp cứu.

Theo thống kê y tế, tỷ lệ sống sót của người bị ngừng tim ngoài bệnh viện chỉ khoảng 8%. Tuy nhiên, nếu được hồi sức tim phổi hiệu quả và sử dụng máy khử rung tim trong vòng 3 đến 5 phút đầu tiên, cơ hội sống sót có thể tăng lên đáng kể. Sau đó, ông Stevie tỉnh lại và hỏi vợ mình đang ở đâu, dù tình trạng khi ấy vẫn rất nguy kịch.

Hai bác sĩ tình cờ đi ngang qua cũng tham gia hỗ trợ trong khi các lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp được điều động đến hiện trường. Ông Stevie sau đó được trực thăng đưa thẳng đến bệnh viện chuyên khoa tim phổi chỉ trong vài phút, thay vì gần 50 phút nếu di chuyển bằng đường bộ. Tại đây, ông được điều trị tích cực, bao gồm sử dụng thuốc nhằm làm thông các mạch máu quanh tim.

Ông Stevie phải nằm viện tổng cộng 10 ngày, trong đó có 3 ngày tại Khoa Hồi sức tích cực. Ông được chẩn đoán mắc tình trạng dày và cứng thành tâm thất trái và được cấy một máy khử rung tim hai buồng trong cơ thể.