Trong lúc làm vườn, bà H.T.S (70 tuổi, Phú Thọ) vô tình chạm phải tổ ong vò vẽ và bị đốt khoảng 60 nốt dẫn đến phản vệ độ III nguy kịch.

Trong lúc dọn dẹp vườn nhà tại Minh Đài (Phú Thọ), bà S vô tình va phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong tấn công dồn dập vào nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện triệu chứng đau buốt dữ dội kèm khó thở, được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn cấp cứu ban đầu rồi lập tức chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị chuyên sâu.

Tại thời điểm nhập viện ở giờ thứ 2 sau khi bị đốt, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh nhưng chậm chạp, vật vã, rét run, thở nhanh, rít thanh quản, rales co thắt ở phổi, huyết áp tăng cao 180/90 mm Hg, chỉ số SPO2 giảm xuống 90%.

ThS.BS Bùi Tất Luật thăm khám cho người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Trên cơ thể ghi nhận khoảng 60 vết ong đốt, tình trạng đau buốt. Các bác sĩ đánh giá tình trạng lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhân bị phản vệ độ III nguy kịch.

Trước tình thế nguy cấp, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã lập tức triển khai điều trị cấp cứu theo phác đồ phản vệ của Bộ Y tế.

Bệnh nhân được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, thiết lập đường truyền động mạch theo dõi huyết áp liên tục để kiểm soát tình trạng huyết động, đồng thời tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván và chăm sóc tích cực. Sau 5 ngày điều trị sát sao, sức khỏe của bà đã ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

ThS.BS Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cảnh báo nọc độc ong vò vẽ khi bị đốt với số lượng lớn không chỉ gây sưng đau tại chỗ mà còn nguy cơ tổn thương các cơ quan như gan, thận, hệ cơ và gây phản vệ nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không được chủ quan khi bị ong đốt, đặc biệt với số lượng nhiều nốt hoặc có biểu hiện bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra toàn diện.