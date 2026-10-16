Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm "Sausando Slimming capsule".

Sản phẩm giảm cân xuất xứ Nhật Bản này hiện chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố theo quy định.

Qua công tác hậu kiểm quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm "Sausando Slimming capsule" đang được quảng cáo và bán trên sàn Shopee khi chưa được cấp phép.

Sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử khi chưa được cấp phép. Ảnh: Cục ATTPCC

Đây là loại viên uống được quảng cáo có xuất xứ từ Nhật Bản, quy cách đóng gói 10 viên, với các công dụng như giảm cân, giảm mỡ, bổ sung năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ và định hình vóc dáng.

Đáng chú ý, sản phẩm đang giao dịch trên sàn Shopee kèm thông tin Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023.

Tuy nhiên, qua đối soát trên hệ thống dữ liệu cấp phép, Cục An toàn thực phẩm khẳng định cơ quan này chưa từng cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP cho mặt hàng nói trên.

Nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo việc kinh doanh tuân thủ pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát, dừng ngay giao dịch và gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng gửi văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) phối hợp thông báo, yêu cầu các gian hàng trên Shopee ngừng bán, gỡ thông tin vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.