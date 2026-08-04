Chiều 4/8, trao đổi với VietNamNet, anh Giàng A Lệnh (SN 2001, trú bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) cho biết, gia đình đã trình báo cơ quan công an về việc vợ anh là Mùa Thị Tùng (SN 2002, tên gọi khác là Mùa Thị Dê) mất tích nhiều ngày.

Chân dung chị Mùa Thị Tùng. Ảnh: CACC

Theo anh Lệnh, khoảng 7h sáng 1/8, chị Tùng đi xe máy sang thăm nương của gia đình bên nhà ngoại tại xã Púng Luông (Lào Cai). Tuy nhiên, đến khoảng 8h cùng ngày, gia đình mất liên lạc với chị.

Gia đình đã đi tìm kiếm khắp khu vực nương nhưng không có kết quả. Sau đó, người dân bản Nậm Khắt (xã Púng Luông) phát hiện chiếc xe máy chị Tùng điều khiển bị bỏ lại bên vệ đường.

"Vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì, đã có 3 người con. Tôi đi làm ở Hà Nội mới về quê hôm 31/7. Tôi ở nhà được một tối thì sáng hôm sau vợ bảo đi thăm nương bên nhà ngoại rồi mất liên lạc.

Ban đầu, tôi gọi cho vợ thì số điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Hôm sau, số điện thoại của vợ đã mất kết nối. Tôi chỉ mong vợ dù đi đâu cũng nhắn một tin cho gia đình bớt lo lắng", anh Lệnh chia sẻ.

Chiếc xe máy được phát hiện bên đường ở xã Púng Luông (Lào Cai). Ảnh: NDCC

Anh Lệnh cho biết thêm, một người hàng xóm nói chị Tùng nhắn tin báo việc xuống Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, anh Lệnh không biết phải tìm vợ cụ thể ở đâu.

Hiện Công an xã Ngọc Chiến đã gửi thông báo đến công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai để hỗ trợ tìm kiếm chị Tùng.