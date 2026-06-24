Dưới đây là các phiên bản của một số mẫu xe gầm cao có giá trên 500 triệu đáng để tham khảo:

Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng.

Hyundai Creta bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 599 triệu đồng, chưa kể các chính sách giảm giá riêng từ đại lý. Ảnh: TC Motors

Mẫu B-SUV Hyundai Creta 2025 được Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công sản xuất tại Việt Nam với 4 phiên bản, sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT (CVT) vô cấp.

Trong tháng 6, Hyundai Thành Công và các đại lý giảm giá cho mẫu xe này với mức từ 40-65 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Hyundai Creta từ khoảng 550 triệu.

Mazda CX-3 AT bản tiêu chuẩn: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này được THACO Auto đưa về lắp ráp tại Việt Nam vào cuối năm 2025 thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Mazda CX-3 là mẫu xe trẻ trung, có giá từ 549 triệu đồng. Ảnh: THACO

Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu. Tất cả phiên bản của New CX-3 vẫn sử dụng động cơ 1.5L SkyActiv-G, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước, kèm chế độ lái thể thao.

Trong tháng 6/2026, dòng xe Mazda CX-3 đang được các đại lý của THACO-Mazda áp dụng mức giảm tiền mặt từ 19 - 30 triệu đồng tùy phiên bản. Giá thực tế chỉ từ 512 triệu đồng, trở thành một trong những lựa chọn SUV đô thị dễ tiếp cận cho khách Việt.

Omoda C5 bản Luxury & Sport: 539-559 triệu đồng

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross với giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Omoda C5 Sport có giá niêm yết 559 triệu đồng, chưa kể ưu đãi tiền mặt tới 70 triệu trong tháng 6-7/2026. Ảnh: OJV

Ngoài ra, Omoda & Jaecoo Việt Nam mới bổ sung thêm bản giữa Sport có giá 559 triệu đồng. Trong tháng 6-7/2026, khách mua xe C5 Sport được giảm trực tiếp 70 triệu đồng, tương đương 5 năm tiền xăng. Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá của C5 Sport còn 479 triệu đồng.

Bản tiêu chuẩn Omoda C5 Luxury được trang bị động cơ 1.5 hút khí tự nhiên. Xe vẫn được nhà sản xuất giữ một số công nghệ và tính năng an toàn ADAS gần giống các phiên bản cao. Bản Sport cao cấp hơn sử dụng đèn pha LED và gương chiếu hậu gập điện, có sấy và kính cửa trước cách âm.

Mitsubishi Xpander MT: 568 triệu

Dù có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các mẫu xe điện, Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 568 triệu.

Mitsubishi Xpander bản MT là sự lựa chọn kinh tế, tiết kiệm cho nhiều khách hàng Việt. Ảnh: Mitsubishi Bình Triệu

Các phiên bản của Xpander gồm MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

Với bản Xpander MT giá niêm yết 568 triệu, tuy nhiên các đại lý của Mitsubishi đang giảm giá lên tới 67 triệu đồng, đưa giá thực tế của phiên bản số sàn chỉ còn khoảng hơn 500 triệu đồng.

Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn & đặc biệt: 489-559 triệu

Hyundai Stargazer là một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá dễ tiếp cận nhất thị trường. Hiện mẫu xe này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó hai bản tiêu chuẩn là Stargazer 1.5 Tiêu chuẩn và Stargazer X 1.5 Tiêu chuẩn có giá niêm yết lần lượt 489 triệu và 559 triệu đồng.

Hyundai Stargazer là một trong những mẫu MPV 7 chỗ có giá dễ tiếp cận nhất thị trường. Ảnh: Hyundai Ngọc Phát

Hai phiên bản này đều sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Bản Stargazer 1.5 Tiêu chuẩn hướng tới khách hàng chạy dịch vụ với các trang bị cơ bản. Trong khi đó, Stargazer X 1.5 Tiêu chuẩn mang phong cách SUV hơn với nhiều trang bị và một số tiện nghi nâng cấp.

Trong tháng 6/2026, nhiều đại lý Hyundai đang áp dụng chương trình ưu đãi mạnh cho Stargazer, nhất là xe có số VIN 2025 với mức giảm từ 40-60 triệu đồng tùy phiên bản. Nhờ đó, giá thực tế của Stargazer 1.5 Tiêu chuẩn chỉ còn khoảng từ 430-450 triệu đồng, trong khi Stargazer X 1.5 Tiêu chuẩn được đưa xuống ngưỡng dưới 520 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu

Giống như nhiều đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và đang được giảm giá mạnh. Ảnh: Hoàng Hiệp

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.

Thời điểm hiện tại, mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm tiền mặt từ 35-50 triệu tuỳ đại lý, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này từ khoảng 549 triệu đồng. Đây được đánh giá là mức hợp lý, đáng để những người mua xe cân nhắc.

(Tổng hợp)

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