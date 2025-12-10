Đằng sau những nét vẽ sắc màu của trẻ tự kỷ là thế giới đầy cảm xúc và suy nghĩ. Khai thác câu chuyện màu sắc đặc biệt này, tập 4 Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng của Samsung - mở ra một chương mới trên hành trình AI hiểu tiếng Việt, chuyển mình từ những hỗ trợ mang tính cá nhân đến sự đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Từ cá nhân đến cho cộng đồng

Câu chuyện của tập 4 Voices of Galaxy mở ra theo lời dẫn của chị Tâm Trang - người sáng lập cộng đồng giảng dạy mỹ thuật cho trẻ em tự kỷ. Ở đó, các bé được chỉ dạy cách thức sử dụng màu sắc, dụng cụ mỹ thuật và tư duy bằng hình ảnh để tạo nên những bức tranh sống động và “có hồn”.

Voices of Galaxy tập 4 mở ra “câu chuyện của sắc màu”

Không chỉ là nơi để sáng tạo, cộng đồng bồi dưỡng mỹ thuật còn áp dụng hình thức thương mại hóa các sản phẩm tranh vẽ, tạo nguồn thu nhập bền vững cho trẻ em tự kỷ. Đây được xem là một sáng tạo giúp thay đổi góc nhìn của nhiều phụ huynh tại Việt Nam và mở ra tương lai cho trẻ tự kỷ.

Khởi nguồn của ý tưởng đến từ mục đích cá nhân của chị Trang vào hơn 2 năm trước, giúp cho con trai có một nơi để học tập, nuôi dưỡng khả năng mỹ thuật và hơn hết, tạo cho bé một công việc dựa trên sở thích hằng ngày.

Sau nhiều năm đồng hành và thuyết phục, cộng đồng mỹ thuật dành cho trẻ em tự kỷ đã được nhân rộng và nhận được sự ủng hộ của nhiều gia đình. Các bé có nơi để kết nối, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và thế giới riêng thông qua những nét vẽ. Đó có thể là một cơn bão với nhiều gam màu biến chuyển, một nhân vật hoạt hình nổi tiếng hay đơn giản chỉ là những bông hoa được tô sắc rực rỡ.

Sự góp mặt của AI xuyên suốt hành trình

Câu chuyện về cộng đồng mỹ thuật của trẻ tự kỷ chính là “bản lề” để khám phá cách AI có thể tạo ảnh hưởng tích cực lên cá nhân và xã hội. AI đóng vai trò như một người bạn đồng hành đáng tin cậy và hữu dụng.

Gemini Live hiểu tiếng Việt được tích hợp sẵn trên Samsung S25 Ultra giúp chị Trang minh họa trực quan các ý tưởng mỹ thuật, hỗ trợ trẻ tự kỷ dễ dàng tiếp nhận ý tưởng và tìm cảm hứng sáng tạo. Việc ứng dụng AI trong giảng dạy mở ra những hướng tiếp cận mới: tạo hình ảnh tham khảo tương thích chủ đề, điều chỉnh mức độ phức tạp để phù hợp khả năng của trẻ, và cung cấp thêm gợi ý giúp trẻ hoàn thiện tác phẩm theo cách riêng.

Gemini Live hỗ trợ truyền tải thông tin

Không chỉ dừng lại ở lớp học, chị Tâm Trang còn sử dụng AI và Gemini Live như công cụ giúp cộng đồng hiểu hơn về hành trình, cảm xúc và nhu cầu của trẻ tự kỷ thông qua những gợi ý thiết thực. AI hỗ trợ đề xuất cách lan tỏa tác phẩm, từ ý tưởng chia sẻ trên mạng xã hội đến việc ứng dụng tranh vào các sản phẩm sáng tạo, triển lãm cộng đồng. Tranh của trẻ không chỉ được cảm nhận, mà còn mở ra cơ hội tạo nguồn thu nhập bền vững từ chính khả năng của các em.

AI hiểu tiếng Việt, hiểu bạn và hiểu cộng đồng

Sau chuỗi tập phim đầu tiên khai thác về những giá trị tích cực của AI và Gemini Live cho từng cá nhân, Voices of Galaxy mang đến một góc nhìn mới về “người trợ thủ” công nghệ hiện đại, bắt đầu từ “câu chuyện của sắc màu” thông qua lăng kính của các bé tự kỷ. Nơi đó, AI không chỉ đồng hành cùng người dùng trong học tập, công việc và phát triển bản thân, mà còn tạo ra môi trường cởi mở để lan tỏa tiếng nói cộng đồng và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội.

Khi giải quyết được bài toán cá nhân, AI tạo ra cầu nối để thấu hiểu và đẩy mạnh tiếng nói cộng đồng

Từ những nhà hoạt động xã hội mong muốn kể về dự án môi trường đến các nhóm cộng đồng đang miệt mài lan tỏa kiến thức về sức khỏe tinh thần đều không bị giới hạn bởi kỹ thuật, ngôn ngữ hay nền tảng. AI trở thành công cụ giúp họ nói rõ hơn, lan xa hơn và kết nối được gần hơn với nhóm người cần được nghe.

Voices of Galaxy như lời khẳng định rằng, khi công nghệ đồng hành đúng cách, mỗi cá nhân đều có thể “vươn mình” và tạo ra ảnh hưởng tích cực. AI không thay người dùng lên tiếng, mà giúp khuếch đại những giá trị họ âm thầm xây dựng. Đó chính là giá trị của sự kết nối và những thay đổi tích cực.

Tiếp nối câu chuyện “Tôn vinh giá trị Việt” truyền tải vào nửa đầu năm 2025, Samsung đi sâu hơn nữa vào việc thôi thúc những hành động thiết thực, trao quyền cho những nỗ lực thầm lặng mà phi thường được cất cao tiếng nói, truyền cảm hứng cho mỗi cá nhân cùng vươn mình thông qua chiến dịch Voices of Galaxy. Voices of Galaxy là chuỗi phim truyền cảm hứng gồm 10 câu chuyện, 10 tiếng nói của các nhân vật với xuất phát điểm khác nhau nhưng đang cùng viết hành trình “vươn mình” theo cách riêng của họ với sự đồng hành của Galaxy AI và Gemini Live. Từ đó, chiến dịch truyền cảm hứng cho người Việt Nam thực hiện những bước đi táo bạo để phát triển, sáng tạo, hành động, nhằm nâng tầm và lan tỏa các giá trị quốc gia, để những giá trị này tỏa sáng rực rỡ hơn trên sân khấu toàn cầu. Theo dõi hành trình của Voices of Galaxy: https://www.youtube.com/@SamsungVietnam

Bích Đào