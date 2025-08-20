Các nút bấm cảm ứng trên vô-lăng từng được xem là công nghệ tương lai khi Volkswagen giới thiệu vào năm 2019, nhưng thực tế chúng mang đến nhiều phiền toái hơn.

Mới đây, trong một vụ kiện tập thể tại Mỹ, các nguyên đơn còn cho rằng những nút điều khiển cảm ứng này đang là nguyên nhân chính khiến họ cảm thấy bất tiện và tiềm ẩn rủi ro an toàn.

Nút cảm ứng trên vô-lăng của một mẫu Volkswagen (Ảnh: Volkswagen).

Cách đây 5 tháng, Volkswagen đã thừa nhận việc sử dụng nút cảm ứng nhạy điện dung trên vô-lăng là một sai lầm và cam kết sẽ dùng nút bấm vật lý trở lại trên các mẫu xe trong tương lai.

Tuy nhiên, quyết định đó không giúp ích cho chủ xe hiện tại, những người đang sử dụng xe với nút điều khiển bị đánh giá là quá nhạy và khó sử dụng.

Màn hình thông tin giải trí tích hợp các nút bấm cảm ứng trên mẫu Volkswagen ID.7 (Ảnh: The Drive).

Theo đơn kiện, các nút cảm ứng quá nhạy này có thể khiến hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) tự động kích hoạt chỉ bằng một cú chạm nhẹ vô tình của tay, có khả năng đẩy tài xế vào tình huống nguy hiểm trên đường.

Nút bấm trên màn hình cảm ứng của mẫu VW ID.4 (Ảnh: Carscoops).

Vụ kiện tập trung vào các mẫu VW ID.4 được trang bị loại nút cảm ứng này. Hai nguyên đơn cho biết, họ hiện rất sợ hãi và do dự trước khi lái xe của mình.

Đơn kiện cũng cáo buộc Volkswagen đã không công khai khuyết điểm này, không cung cấp giải pháp sửa chữa hoặc thay thế miễn phí phù hợp cho khách hàng và không đưa ra phương án hoàn tiền.

Mẫu Volkswagen ID.4 (Ảnh: Carscoops).

Ngoài ra, phía nguyên đơn cho rằng hãng xe Đức đã biết vấn đề này từ trước thông qua các khiếu nại của khách hàng, hồ sơ nội bộ và thông tin từ các đại lý.

Các nguyên đơn khẳng định Volkswagen đã phạm tội gian lận, đồng thời vi phạm các điều khoản bảo hành rõ ràng và ngụ ý cùng hành vi trục lợi bất chính.

Vụ kiện được đệ trình tại tòa án liên bang New Jersey, đồng thời cáo buộc hãng đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng ở Connecticut và Massachusetts.

Mẫu Volkswagen ID.2all sẽ sử dụng nút bấm vật lý.

Gần ba năm kể từ khi Volkswagen tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn các nút cảm ứng trên vô-lăng, phải đến khi mẫu xe điện ID.2all ra mắt, nút bấm vật lý mới chính thức trang bị trở lại.

Như vậy, hãng xe Đức sẽ cần thêm vài năm nữa để có thể loại bỏ hoàn toàn loại nút bấm cảm ứng trên toàn bộ dải sản phẩm.

Theo Carscoops

