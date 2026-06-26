Mặc dù doanh số chưa đạt kỳ vọng như CEO Elon Musk từng đặt ra, Tesla Cybertruck vẫn là mẫu bán tải điện thu hút đông đảo cộng đồng chơi xe. Nắm bắt xu hướng này, hãng độ Unplugged Performance (Mỹ) vừa giới thiệu bộ mâm hợp kim mới mang tên Cybrdisc, hướng đến những chủ xe muốn tạo dấu ấn khác biệt.

Khác với bộ mâm nguyên bản sử dụng các tấm ốp nhựa khí động học, Cybrdisc được chế tạo hoàn toàn từ nhôm rèn 6061-T6 với đường kính 24 inch và bề rộng 9,5 inch. Thiết kế dạng đĩa kín lấy cảm hứng từ phong cách xe của thập niên 1970, kết hợp các vòng tròn đồng tâm giống mặt đĩa than vinyl, tạo nên vẻ ngoài đậm chất retro.

Theo nhà sản xuất, mỗi mâm có khả năng chịu tải lên tới 1.450 kg, đáp ứng yêu cầu vận hành của chiếc bán tải điện nặng gần 3 tấn. Thiết kế dạng đĩa cũng được cho là giúp tối ưu luồng không khí dọc thân xe, cải thiện tính khí động học so với các loại mâm đa chấu truyền thống.

Cybrdisc được cung cấp với ba lựa chọn hoàn thiện gồm đen bóng kết hợp logo bạc và viền đánh bóng, đen mờ hoặc đánh bóng toàn bộ. Khách hàng có thể lựa chọn lốp kích thước 295/45 hoặc 315/45 tùy nhu cầu sử dụng trên đường phố hay địa hình.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở mức giá. Bộ bốn mâm Cybrdisc có giá khởi điểm 7.195 USD (khoảng 200 triệu đồng) đối với hai phiên bản màu đen, trong khi bản đánh bóng toàn phần có giá 7.995 USD (khoảng 210 triệu đồng). Đây là mức giá cao hơn nhiều bộ mâm độ dành cho các dòng SUV hay bán tải cỡ lớn.

Để khuyến khích khách hàng nâng cấp, Unplugged Performance áp dụng chương trình thu đổi bộ mâm nguyên bản của Cybertruck, giúp giảm khoảng 1.000 USD (tương đương hơn 26 triệu đồng) vào giá mua bộ mâm mới.

Cybertruck hiện là một trong những mẫu xe được cộng đồng độ xe tại Mỹ quan tâm nhất. Bên cạnh các gói nâng cấp hệ thống treo, cản trước, cản sau hay phụ kiện off-road, các bộ mâm kích thước lớn như Cybrdisc đang trở thành lựa chọn phổ biến nhằm tạo diện mạo khác biệt cho mẫu bán tải điện của Tesla.

(Theo Carscoops)

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