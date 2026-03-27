Khi công nghệ trở thành "con dao hai lưỡi”

Trong hơn một thập kỷ qua, hãng xe Đức Volkswagen đã dịch chuyển mạnh sang thiết kế nội thất theo hướng hiện đại, lấy cảm hứng từ smartphone và các thiết bị điện tử. Hàng loạt nút bấm vật lý truyền thống bị loại bỏ, thay thế bằng màn hình cảm ứng, thanh trượt và các phím phản hồi xúc giác.

Tuy nhiên, chính hướng đi này lại khiến hãng đánh mất bản sắc từng làm nên tên tuổi: sự tinh tế với độ hoàn thiện cao nhưng vẫn thực dụng, dễ dùng.

Phát biểu mới đây tại một sự kiện ở Hamburg (Đức), CEO Thomas Schäfer của Volkswagen thẳng thắn thừa nhận, những mẫu xe gần đây đã mắc sai lầm về tính tiện dụng, buộc hãng phải nghĩ lại cách thiết kế ô tô từ đầu. Đặc biệt, các dòng xe như Volkswagen Golf Mk8 hay series xe điện ID đời đầu trở thành tâm điểm chỉ trích vì giao diện điều khiển phức tạp, thiếu trực quan.

Trên thực tế, triết lý "cảm ứng hoá" hàng loạt các tính năng của hãng ban đầu được đội ngũ kỹ sư tin rằng sẽ làm hài lòng khách hàng. Nhưng kết quả lại trái ngược, người dùng cảm thấy bị “quá tải công nghệ” và khó thao tác trong những tình huống cơ bản nhất như chỉnh chế độ điều hòa hay tăng giảm âm lượng.

Các chi tiết như thanh trượt cảm ứng cho điều hòa, nút bấm xúc giác trên vô lăng hay việc giấu các chức năng quan trọng sâu trong menu giải trí đã trở thành ví dụ điển hình cho thiết kế không mấy thân thiện. Điều này không chỉ bị giới chuyên môn phê bình mà còn vấp phải phản ứng mạnh từ chính người dùng.

Trước áp lực từ thị trường, Volkswagen đang triển khai một cuộc tái thiết toàn diện trong tư duy thiết kế mà theo ông Thomas Schäfer, nguyên tắc mới rất rõ ràng: đặt con người làm trung tâm.

“Chiếc xe này dành cho ai? Ai là người sử dụng nó mỗi ngày? Đó là câu hỏi đầu tiên mà đội ngũ phát triển phải trả lời, thay vì bắt đầu bằng danh sách tính năng", CEO của Volkswagen nói.

Xu hướng chung của toàn ngành

Một ví dụ điển hình cho sự thay đổi này nằm ở chi tiết tưởng chừng nhỏ là tay nắm cửa. Ông Schäfer nhấn mạnh, việc mở cửa xe khi hai tay đang xách đồ không nên trở thành “bài kiểm tra công nghệ”.

Theo CEO của hãng xe Đức, tay nắm cửa phải trực quan, dễ hiểu ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Do đó, tay nắm cửa và nút bấm vật lý trở thành yếu tố không thể thiếu trong thiết kế ô tô hiện đại.

Volkswagen cũng tăng cường sử dụng dữ liệu thực tế để tối ưu trải nghiệm. Hãng tiến hành khảo sát khách hàng thường xuyên, thậm chí dùng camera trong xe để phân tích các hành vi như người lái nhìn vào đâu, sử dụng nút nào nhiều nhất, thao tác nào gây khó chịu và mất nhiều thời gian nhất...

Những điều chỉnh của Volkswagen không phải là cá biệt. Trong bối cảnh ngành ô tô chạy đua số hóa, ngày càng nhiều hãng xe nhận ra rằng việc loại bỏ hoàn toàn nút vật lý là một bước đi quá đà.

Người dùng có thể thích màn hình lớn, giao diện hiện đại, nhưng trong các thao tác nhanh khi lái xe như chỉnh nhiệt độ, âm lượng hay sưởi ghế, họ vẫn cần những nút bấm “chạm là trúng”, không cần nhìn.

Sự trở lại của các điều khiển vật lý vì thế được xem là một bước cân bằng lại, thay vì phủ nhận hoàn toàn công nghệ. Vấn đề không nằm ở việc có bao nhiêu màn hình, mà là cách công nghệ phục vụ con người.

Với Volkswagen, đây không chỉ là thay đổi về thiết kế, mà còn là nỗ lực lấy lại niềm tin từ khách hàng sau giai đoạn bị cho là đánh mất bản sắc.

Những mẫu xe trong tương lai của hãng được kỳ vọng sẽ dung hòa tốt hơn giữa công nghệ và trải nghiệm sử dụng, điều từng là thế mạnh cốt lõi của thương hiệu Đức. Giới quan sát cho rằng, nếu thực hiện đúng hướng, cuộc “quay đầu” này có thể giúp Volkswagen không chỉ sửa sai, mà còn tạo ra một chuẩn mực mới trong thiết kế nội thất ô tô thời đại số.

(Theo Carscoops)

