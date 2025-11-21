Chỉ sau 3 tháng ra mắt toàn cầu, phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của Volvo XC60 thế hệ thứ 2 đã chính thức trình làng tại Việt Nam vào ngày 19/11. Dù là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, Volvo XC60 vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể mang phong cách Scandinavian và chỉ thay đổi một số chi tiết nhận diện.

Volvo XC60 2026 được nâng cấp nhẹ ở ngoại hình. Ảnh: Ngô Minh

Cụ thể, lưới tản nhiệt ở phần đầu xe đã được làm mới với họa tiết lưới đan chéo thay vì các thanh dọc truyền thống, logo Volvo dạng 2D phẳng hóa theo xu hướng hiện đại và cản trước được thiết kế lại để tạo cảm giác mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, thay đổi ở phần đuôi xe là cụm đèn hậu Full LED đã loại bỏ các chi tiết mạ crôm, chuyển sang tông màu tối để tạo cảm giác liền mạch. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, thiết kế 5 chấu kép phay xước kim cương.

Khoang nội thất của Volvo XC60 2026 vẫn duy trì bố cục tối giản. Thay đổi lớn nhất là kích thước màn hình giải trí trung tâm đã nâng từ 9 lên 11,2 inch, sạc không dây được dời lên phía trước, đồng thời gia cố thêm vật liệu cách âm ở vách ngăn động cơ và các cột trụ để giảm tiếng ồn gió và mặt đường.

Đáng chú ý, màn hình giải trí trung tâm giờ đây được tích hợp sẵn hệ điều hành của Google nên người dùng có thể sử dụng trực tiếp Google Maps mà không cần kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Bản đồ cũng được hiển thị ngay trên bảng đồng hồ kỹ thuật số, điều mà trước kia người dùng xe Volvo phải mất hàng chục triệu đồng để mở khóa tính năng này.

Dù tổng thể nội thất không thay đổi, Volvo XC60 mới tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm người dùng. Ảnh: Ngô Minh

Tại Việt Nam, Volvo XC60 mới được phân phối với 2 phiên bản gồm XC60 Ultra có giá bán 2,299 tỷ đồng, tăng nhẹ 20 triệu đồng so với mẫu cũ và XC60 Plug-in Hybrid Ultra được giữ nguyên giá bán 2,750 tỷ đồng. Bản XC60 Ultra sử dụng hệ truyền động mild hybrid (MHEV) với động cơ xăng 2.0L kết hợp với pin 48V, công suất 249 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Công nghệ MHEV chủ yếu hỗ trợ quá trình khởi động và tăng tốc mượt mà, giảm độ trễ bộ tăng áp turbo. Chỉ có điều, phiên bản mới chuyển sang sử dụng động cơ mã hiệu B5 nên đã bị lược bỏ hệ thống tăng áp siêu nạp Supercharge, vì vậy công suất cũng đã bị giảm 51 mã lực so với bản cũ. Theo Volvo Việt Nam giải thích, việc cắt giảm sức mạnh động cơ nhằm hiện thực cam kết về giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Còn bản XC60 Recharge Ultra vẫn sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) gồm động cơ xăng 2.0L Supercharge và Turbocharge (mã hiệu T8), kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới 462 mã lực, mô-men xoắn 640 Nm.

Tầm hoạt động thuần điện sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 89 km (theo công bố). Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe.

Volvo XC60 mới có 2 tùy chọn động cơ mild hybrid (MHEV) và plug-in hybrid (PHEV). Ảnh: Ngô Minh

Trong phân khúc SUV hạng sang cỡ C tại Việt Nam, Volvo XC60 hiện đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC (giá 2,299-2,799 tỷ đồng), BMW X3 (giá 2,299-2,649 tỷ đồng) và Audi Q5 (giá 2,390-2,490 tỷ đồng). Tuy nhiên, Volvo XC60 hiện đang là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có tùy chọn phiên bản hybrid sạc điện PHEV.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!