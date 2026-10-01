Tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường mới chỉ là bước đầu. Để dòng vốn quốc tế ở lại lâu dài, Việt Nam cần giải bài toán minh bạch thông tin, ổn định chính sách, an ninh năng lượng và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội.

“Mấu chốt để thu hút thêm đầu tư quốc tế nằm ở khả năng tiếp cận và tính minh bạch”, ông James Snee, Giám đốc Quản lý khách hàng Dragon Capital, nêu quan điểm về môi trường đầu tư tại Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam 2026 vào sáng 1/10 tại TPHCM.

Theo ông James Snee, các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn được tiếp cận thị trường bình đẳng như nhà đầu tư trong nước. Việc Việt Nam tháo gỡ vướng mắc về yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (pre-funding) thời gian qua là ví dụ cho thấy những cải cách kỹ thuật có thể tác động trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường của dòng vốn ngoại.

Tuy nhiên, tiếp cận thị trường mới là điều kiện cần. Để duy trì sức hấp dẫn với dòng vốn ngoại, Việt Nam còn phải chuẩn hóa việc công bố thông tin bằng tiếng Anh và áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế, qua đó thu hẹp bất cân xứng thông tin giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Tâm, Giám đốc Khối Thị trường và Đối ngoại KPMG Việt Nam, cho rằng để duy trì dòng vốn đầu tư nước ngoài trong dài hạn, Việt Nam cần duy trì môi trường tài chính, tín dụng ổn định, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động vốn.

Khả năng tiếp cận, tính minh bạch, ổn định trong môi trường đầu tư là các yếu tố thu hút vốn ngoại. Ảnh: Thu Hà

Theo ông Tâm, doanh nghiệp Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng. Khi lãi suất biến động, thời gian dòng vốn ở lại Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, thị trường cần một nền tài chính, tín dụng ổn định với các dòng vốn đa dạng.

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 10 về thu hút FDI, ông Tâm cho rằng cần tiếp tục rà soát các nghị định, thông tư hướng dẫn, đặc biệt là những thay đổi khi nghị quyết được cụ thể hóa vào Luật Đầu tư. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc giữ chân nhân tài quốc tế, trong đó có xây dựng chính sách thị thực thông thoáng và thời hạn dài hơn.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Hoàng Duy Kiên, Giám đốc kinh doanh và thị trường Arup Việt Nam, nhìn nhận cơ chế đối tác công - tư (PPP) hay TOD là một trong những chìa khóa để huy động nguồn vốn ngoài nhà nước tham gia phát triển hạ tầng.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch và cơ chế phê duyệt cần linh hoạt hơn trong quá trình triển khai dự án. Đơn vị này cũng lưu ý cần bảo đảm đủ năng lực cung ứng điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa phù hợp với mục tiêu Net Zero 2050 để tạo niềm tin cho nhà đầu tư FDI thế hệ mới.

Tuy vậy, để dòng vốn FDI tạo liên kết lớn hơn với kinh tế trong nước, ông Tâm lưu ý doanh nghiệp Việt cần tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thay vì chỉ dừng ở lắp ráp, gia công. Doanh nghiệp phải nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp FDI về chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và quản trị minh bạch.

Về phía doanh nghiệp nước ngoài, bà Nguyễn Linh Chi, Trưởng phòng truyền thông Tập đoàn Unilever Việt Nam, cho biết doanh nghiệp FDI có thể đóng góp vào quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng chất lượng cao thông qua công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và củng cố chuỗi cung ứng trong nước. Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn, quản trị và phát triển năng lực, qua đó nâng cao sức cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp Việt.