Vòng 25 LPBank V-League 1-2025/26 khép lại với rất nhiều biến động ở nhóm cuối bảng, khiến cuộc đua trụ hạng phải chờ tới vòng cuối mới có lời giải. PVF-CAND có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Hải Phòng, qua đó nâng điểm số lên 21 và tiếp tục níu giữ hy vọng sinh tồn.

Tuy nhiên, chiến thắng ấy chưa thể giúp PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng. Sau 25 trận, đội bóng này có 21 điểm, bằng SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đây là bất lợi lớn khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu.

Xuân Son chói sáng với cú hat-trick - Ảnh: T.L

SHB Đà Nẵng cũng có thêm 1 điểm quý giá sau trận hòa 0-0 trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Becamex TPHCM thua Công an Hà Nội 1-2, khiến họ tiếp tục bị kéo vào nhóm nguy hiểm.

Ở phía trên, Đông Á Thanh Hóa có 25 điểm, HAGL có 26 điểm và SLNA có 27 điểm, hơn nhóm cầm đền 4 điểm nên đã chính thức trụ hạng thành công.

Vòng đấu cuối vì thế sẽ cực kỳ căng thẳng, đặc biệt với PVF-CAND, SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM. Một bàn thắng, một sai lầm hoặc một điểm số cũng có thể quyết định suất trụ hạng.