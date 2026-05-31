Vòng 25 LPBank V-League 1-2025/26 khép lại với rất nhiều biến động ở nhóm cuối bảng, khiến cuộc đua trụ hạng phải chờ tới vòng cuối mới có lời giải. PVF-CAND có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Hải Phòng, qua đó nâng điểm số lên 21 và tiếp tục níu giữ hy vọng sinh tồn.
Tuy nhiên, chiến thắng ấy chưa thể giúp PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng. Sau 25 trận, đội bóng này có 21 điểm, bằng SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đây là bất lợi lớn khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu.
SHB Đà Nẵng cũng có thêm 1 điểm quý giá sau trận hòa 0-0 trên sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, Becamex TPHCM thua Công an Hà Nội 1-2, khiến họ tiếp tục bị kéo vào nhóm nguy hiểm.
Ở phía trên, Đông Á Thanh Hóa có 25 điểm, HAGL có 26 điểm và SLNA có 27 điểm, hơn nhóm cầm đền 4 điểm nên đã chính thức trụ hạng thành công.
Vòng đấu cuối vì thế sẽ cực kỳ căng thẳng, đặc biệt với PVF-CAND, SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM. Một bàn thắng, một sai lầm hoặc một điểm số cũng có thể quyết định suất trụ hạng.
90'+6
Cả 7 trận đấu diễn ra vào lúc 18h đã khép lại với việc HAGL ngược dòng hạ Hà Nội FC 3-1 để chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu, Đà Nẵng hòa không bàn thắng trên sân Hà Tĩnh, PVF-CAND đánh bại Hải Phòng 3-1 để thắp lên hy vọng trụ hạng.
90'+1
Sân Pleiku: Mải mê tấn công, Hà Nội phải nhận bàn thua thứ ba. Gabriel Da Conceicão Dos Santos bứt tốc bỏ lại sau lưng hàng thủ đội khách rồi dứt điểm về góc gần đánh bại Văn Chuẩn. HAGL dẫn ngược đội bóng Thủ đô 3-1.
Sân Hà Tĩnh: Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 giữa Hà Tĩnh và Đà Nẵng.
88'
Sân Pleiku: Hai Long có pha cứa lòng kỹ thuật đưa bóng đi hiểm hóc nhưng thủ môn Trung Kiên cản phá xuất sắc bằng những đầu ngón tay.
Sân Hà Tĩnh: Các học trò của HLV Lê Đức Tuấn vẫn không sao tìm được đường vào khung thành của đội chủ nhà.
80'
Sân Pleiku: Nhận bóng từ chân đồng đội, thần đồng Gia Bảo vào sân trong hiệp hai đã có pha qua người loại bỏ đàn anh Xuân Mạnh trước khi sút chéo góc tung lưới Quan Văn Chuẩn. HAGL dẫn ngược Hà Nội 2-1.
74'
Sân Hà Tĩnh: Milan Makaric bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để có thể mở tỷ số cho Đà Nẵng khi dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ môn Thanh Tùng.
Sân Pleiku: Văn Quyết trao cơ hội cho tiền đạo cũng vào sân trong hiệp hai nhưng tuyển thủ Việt Nam này lại dứt điểm hụt bóng đáng tiếc.
Sân PVF: Đội chủ nhà PVF-CAND có bàn thắng thứ ba vào lưới của Hải Phòng, nhờ công của tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson.
69'
Sân Thiên Trường: Xuân Son tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình, nâng tỷ số lên 3-0 vào lưới của SLNA.
60'
Sân Pleiku: Nhận đường chuyền của đồng đội, Gia Bảo bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang khó chịu khiến trung vệ Thành Chung trong nỗ lực phòng ngự vô tình biến thành pha đá phản lưới nhà.
50'
Sân Thanh Hóa: Đội khách Ninh Bình có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của các cầu thủ xứ Thanh.
45'+3
Sân Pleiku: Hai Long làm những việc khó nhất, đó là một pha xử lý kỹ thuật rồi đẩy bóng ra từ đáy biên tạo cơ hội cực ngon ă. Tiếc cho HAGL Hoàng Hên lại dứt điểm đi chệch cột dọc HAGL.
Sân Hàng Đẫy: Đến lượt Leo Artur tỏa sáng, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho CAHN vào lưới Becamex TPHCM.
41'
Sân Pleilu: Floro Da Silva làm tường để Hoàng Hên tung cú vô-lê đưa bóng đi căng và chìm khiến thủ môn Trung Kiên không thể cản phá. Hà Nội vượt lên dẫn trước HAGL.
28'
Sân Thiên Trường: Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới của SLNA.
21'
Sân Hàng Đẫy: Alan tỏa sáng với pha dứt điểm chính xác vào lưới của Becamex TPHCM, mở tỷ số cho đội tân vô địch CAHN.
Sân Thiên Trường: Tiền đạo ĐT Việt Nam Xuân Son dứt điểm quyết đoán tung lưới SLNA, mở tỷ số cho Thép Xanh Nam Định.
10'
Sân Pleiku: HAGL may mắn không phải nhận bàn thua khi Daniel Floro Da Silva thoát xuống dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong pha đối mặt với thủ môn Trung Kiên.
8'
Sân Hà Tĩnh: SHB Đà Nẵng suýt chút nữa phải nhận bàn thua khi Viktor Lê dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi đúng vào vị trí mà thủ môn Văn Toản đã chọn sẵn.
03'
Sân PVF: Đội chủ nhà PVF-CAND sớm có bàn mở tỷ số vào lưới của Hải Phòng FC. Mpande là người lập công với pha bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đình Triệu.
18h00
Hiệp một cả 7 cặp đấu của vòng áp chót chính thức được khởi tranh.
17h40
17h30
17h00
LPBank V.League 1-2025/26 chỉ còn 2 vòng đấu cuối, nhưng cuộc đua trụ hạng vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Ít nhất 4 đội còn nằm trong khu vực nguy hiểm gồm PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và HAGL. Thậm chí, Đông Á Thanh Hóa trên lý thuyết cũng chưa thật sự an toàn.
Tâm điểm vòng 25 là nhóm cuối bảng. PVF-CAND đang đứng chót với 18 điểm, kém SHB Đà Nẵng 2 điểm, sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà. Muốn nuôi hy vọng trụ hạng, thầy trò HLV Trần Tiến Đại buộc phải có điểm, thậm chí hướng tới chiến thắng.
Trong khi đó, SHB Đà Nẵng làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng sông Hàn đang có chuỗi 3 trận bất bại và nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến tránh suất rớt hạng trực tiếp.
Becamex TPHCM đối mặt thử thách lớn khi gặp Công an Hà Nội, nhà tân vô địch mùa này. Còn HAGL tiếp Hà Nội FC tại Pleiku trong trận đấu mà cả hai đều có mục tiêu riêng. Với cục diện hiện tại, vòng 25 hứa hẹn quyết định rất lớn tới số phận nhóm cuối bảng.