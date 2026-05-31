PVF-CAND đã có chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Hải Phòng ở vòng 25 LPBank V.League 1-2025/26. Ba điểm trên sân nhà giúp đội bóng ngành công an tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng, đồng thời đẩy cuộc đua sinh tồn ở nhóm cuối bảng tới vòng đấu cuối cùng.

Trước áp lực buộc phải có điểm, PVF-CAND nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 3, Văn Dũng thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh phải để Mpande bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Có bàn dẫn trước, PVF-CAND chơi tự tin hơn. Trong khi đó, Hải Phòng cố gắng đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha phối hợp ở khu vực cuối sân lại thiếu độ chính xác. Hiệp 1 khép lại với lợi thế tối thiểu nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, điểm nhấn lớn nhất đến từ bộ đôi cầu thủ U23 Việt Nam là Thanh Nhàn và Võ Anh Quân. Phút 62, Thanh Nhàn có pha căng ngang khó chịu từ cánh, khiến thủ môn Văn Luân không thể bắt dính bóng. Võ Anh Quân lập tức băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-0 cho PVF-CAND.

Không dừng lại ở đó, Thanh Nhàn tiếp tục tỏa sáng ở phút 75 với pha đột phá ấn tượng rồi kiến tạo để Hoàng Vũ Samson ghi bàn thứ ba. Hải Phòng chỉ có bàn danh dự cuối trận, còn PVF-CAND thắng 3-1 và giữ nguyên hy vọng trụ hạng.