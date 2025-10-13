Kiến tạo những trải nghiệm đẳng cấp dành riêng cho giới tinh hoa, VPBank Private xây dựng các dịch vụ và sản phẩm dựa trên ba giá trị cốt lõi, bao gồm: Giải pháp chuyên biệt, Giao dịch hiệu quả và Đặc quyền tinh hoa. Mỗi giải pháp tài chính và phi tài chính đều được may đo riêng biệt, mang đến những đặc quyền khác biệt.

Đại diện Ban lãnh đạo VPBank cắt băng khai trương VPBank Private

Khai trương Private Lounge và chuỗi triển lãm đẳng cấp quốc tế

Một trong những dấu ấn nổi bật của sự kiện ra mắt VPBank Private là chuỗi triển lãm nghệ thuật hoa - pha lê đẳng cấp quốc tế và sự ra mắt của VPBank Private Lounge - không gian giao dịch - tư vấn đẳng cấp và sang trọng dành cho khách hàng thượng lưu.

Với sắc xanh ngọc đậm kết hợp vàng bạch kim làm chủ đạo, không gian VPBank Private Lounge mang đến cảm giác sang trọng, bền vững, đồng thời vẫn giữ trọn sự riêng tư. Ba phòng tư vấn chính được lấy cảm hứng từ ba trạng thái của nước, gợi nhắc sự kết nối hài hòa và trải nghiệm liền mạch cho mỗi khách hàng.

Khai trương không gian VPBank Private Lounge đẳng cấp tại TP.HCM

Nhân dịp ra mắt phân khúc Private, VPBank tổ chức triển lãm hoa quốc tế “The Quintessence of Bloom - Tinh tuyển phương hoa” nhằm mang đến trải nghiệm đặc quyền dành riêng cho giới tinh hoa.

Tâm điểm của triển lãm là The Infinity Garden - Khu vườn Vô cực do nhà thiết kế hoa bậc thầy thế giới đến từ Singapore Harijanto Setiawan kiến tạo. Harijanto Setiawan là nhà sáng lập Boenga, một studio hoa cao cấp tại Singapore, nổi tiếng với phong cách cắm hoa kiến trúc độc đáo mang tên Haribana - sự kết hợp hiện đại giữa nghệ thuật Ikebana Nhật Bản và thiết kế kiến trúc phức tạp. Lấy cảm hứng từ vòng xoắn ốc bất tận - biểu tượng của sự sinh sôi, kết nối và phát triển - tác phẩm sử dụng hoa và ánh sáng để tái hiện hành trình từ khởi nguyên đến thịnh vượng, từ di sản đến tương lai.

Tác phẩm Khu vườn Vô cực của nghệ sĩ Harijanto Setiawan

Đến với triển lãm, Chiron Dương - nhiếp ảnh gia kiêm kiến trúc sư cảnh quan từng giành giải nhất Picto Fashion Award (Pháp) -giới thiệu bộ sưu tập Hoa - Ngôn ngữ vĩnh hằng; tác phẩm hoa độc đáo của Hanneke Frankema - nữ nghệ sĩ Hà Lan lừng danh, quán quân European Florist Championship được tái hiện bởi những nhà thiết kế hoa hàng đầu từ thương hiệu Liti Floris; bộ sưu tập tượng điêu khắc “Waltz of The Flowers” khởi nguồn từ cảm hứng về tác phẩm ballet bất hủ của nhà soạn nhạc Tchaikovsky; hay “Pavilion of Flower” là một trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt, một khoảng lặng để hoà mình với hoa, cảm nhận mùi hương, cảm nhận sự bao bọc của thiên nhiên kỳ diệu.

Một tác phẩm tại Triển lãm hoa Tinh tuyển phương hoa

Cùng với triển lãm hoa, khách hàng còn được tham gia chuỗi hoạt động đặc quyền từ các đối tác của VPBank Private như triển lãm pha lê của Baccarat - thương hiệu pha lê danh tiếng của Pháp với các tác phẩm giới hạn lần đầu ra mắt tại Việt Nam; workshop phong cách sống cùng thương hiệu xa xỉ toàn cầu Guerlain.

Bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite - Tuyên ngôn phong cách sống thượng lưu

Trong khuôn khổ sự kiện, VPBank công bố bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite - biểu tượng của phong cách sống thượng lưu và những chuẩn mực khác biệt cho dịch vụ Private Banking. Không chỉ là phương tiện thanh toán, đây còn là “tấm thẻ visa quyền lực” mở lối cho khách hàng bước vào thế giới đặc quyền đẳng cấp trong nhiều lĩnh vực: du lịch - sức khỏe - giáo dục - golf… trên toàn cầu.

Bộ đôi thẻ VPBank Private Visa Infinite - Tuyên ngôn phong cách sống thượng lưu

Sở hữu tấm thẻ tín dụng VPBank Private khách hàng được nâng tầm trải nghiệm với loạt dịch vụ cá nhân hóa toàn cầu: đặc quyền sử dụng hơn 1.300 phòng chờ thương gia tại 130 quốc gia trên thế giới, dịch vụ sân bay cao cấp toàn cầu gồm Meet&Greet - Hỗ trợ làm thủ tục sân bay và đưa đón từ sân bay thế giới, nâng cấp vé máy bay lên hạng thương gia, nghỉ dưỡng cao cấp hay trải nghiệm du thuyền phục vụ riêng…

VPBank Private cũng tập trung xây dựng nhiều giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của giới tinh hoa: từ các sản phẩm ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, quản trị và gia tăng gia sản đến tư vấn chuyên sâu các lĩnh vực: thừa kế, thuế và du học, cung cấp gói vay mua bất động sản VIP, các sản phẩm ngoại hối cho cá nhân, doanh nghiệp.

Ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng giám đốc thường trực phụ trách phía Nam - Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank nhấn mạnh: “VPBank Private là một bước tiến mang tính chiến lược, thể hiện cam kết mạnh mẽ của VPBank trong việc mang đến những dịch vụ tài chính ưu việt, được cá nhân hóa tinh tế để đáp ứng trọn vẹn từng chân dung khách hàng. Sự kiện này một lần nữa khẳng định triết lý kinh doanh của VPBank: không ngừng nâng tầm trải nghiệm, kiến tạo giá trị vượt trội và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tinh hoa của cuộc sống”.

Với sự ra đời của VPBank Private, VPBank là ngân hàng phục vụ đầy đủ tất cả các phân khúc khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu tài chính ngân hàng ngày càng đa dạng của khách hàng.

Phương Dung