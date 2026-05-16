Sau lễ khai mạc, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An bước vào thử thách đầu tiên là CLB Giang Tô (Trung Quốc) - ứng viên cho chức vô địch.

Ở set đầu tiên, dù chơi khá nỗ lực nhưng trước 1 đối thủ có chiều cao đồng đều (trung bình hơn 1,8m), Thanh Thuý và các đồng đội đã dễ dàng để thua với điểm số 21/25.

Bước vào set thứ 2, VTV Bình Điền Long An nhập cuộc tốt, các pha phối hợp cũng gắn kết hơn, đồng thời mắc ít lỗi. Và cùng với sự thăng hoa của Thanh Thuý, đội chủ giải san bằng tỉ số 1-1 khi đánh bại đối thủ với điểm số 25/17.

Chơi xuất sắc, nhưng Thanh Thuý không thể giúp đội nhà giành chiến thắng trận ra quân

Đến set thứ 3, đẳng cấp của Giang Tô một lần nữa lên tiếng khi nhanh chóng đánh bại đổi chủ giải với điểm số 15/25.

Bước vào set thứ 4, VTV Bình Điền Long An chơi nỗ lực và liên tục bám đuổi điểm số với Giang Tô, tuy nhiên Thanh Thuý và các đồng đội cũng không thể san lấp được khoảng cách về chuyên môn để chấp nhận thất bại với tỉ số 1-3 (21/25).

Ở 2 trận đầu tiên diễn ra trước đó, với sự xuất sắc của đối chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh đã giúp CLB Binh chủng Thông tin giành chiến thắng trước Ngân hàng Công thương với tỉ số 3-0 (25/18, 25/12 và 25/22)

Trận còn lại Hà Nội bất ngờ đánh bại khách mời Gunma Green Wings (Nhật Bản) cũng với tỉ số 3-0 (25/20, 25/17, 25/22

Lịch thi đấu ngày 16/5:

14:00: Suwon (Hàn Quốc) - LPBank Ninh Bình

17:00: Jiangsu (Trung Quốc) – Binh Chủng Thông Tin

20:00: VTV Bình Điền Long An – Ngân hàng Công thương