Tối 15/5, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt công bố danh sách tập trung tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đáng chú ý, ở đợt tập trung này, không có bất cứ gương mặt nào của CLB Binh chủng Thông tin được triệu tập.

Đây cũng là lần đầu sau rất nhiều năm, không có VĐV nào của Binh chủng Thông tin góp mặt trên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nếu như Kiều Trinh vắng mặt là vì chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, thì những Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Hiền... không có phong độ tốt.

Lê Thanh Thúy và Trần Thị Thanh Thúy là hai trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Không gọi các VĐV của đội bóng áo lính, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trao cơ hội cho những gương cựu binh như chủ công Đinh Thị Thúy, đối chuyền Đoàn Thị Xuân, phụ công Lý Thị Luyến, bên cạnh đó là chuyền hai Vi Thị Yến Nhi và libero Lê Thị Yến.

Danh sách 14 VĐV gồm : Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh, Vi Thị Yến Nhi, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Yến, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Xuân.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tập huấn tại Bắc Ninh nhằm chuẩn bị cho AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6/6 đến 14/6 ở Philippines. Do nhiều tuyển thủ đang thi đấu tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026, nên quân số đội tuyển chỉ đủ sau khi giải đấu này kết thúc.