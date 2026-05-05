Công bố hôm nay (5/5), bảng A gồm VTV Bình Điền Long An, Giang Tô (Trung Quốc), Binh chủng Thông tin và VietinBank; bảng B có Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc), LPBank Ninh Bình và Hà Nội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 cái tên xuất sắc vào bán kết.

Điểm nhấn của giải nằm ở chất lượng chuyên môn khi có sự góp mặt của nhiều đội bóng quốc tế giàu thực lực. Gunma Green Wings được đánh giá là ứng viên nặng ký, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng này từng gắn bó với chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Khả năng đối đầu giữa các ngôi sao bóng chuyền nữ trong khu vực được kỳ vọng tạo nên sức hút lớn cho giải đấu.

Tổng giá trị thưởng của giải năm nay ước tính hơn 1,2 tỉ đồng, gồm các danh hiệu tập thể và cá nhân.