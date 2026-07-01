Chương trình do VTV Nam Bộ tổ chức nhằm tạo ra ngày hội dành cho người hâm mộ bóng đá kết hợp giữa thể thao, âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng. Điểm nhấn là mô hình fanzone quy mô lớn với hệ thống màn hình LED 4K rộng 500m², được giới thiệu là lớn nhất Việt Nam dành cho trình chiếu bóng đá, cùng hệ thống âm thanh 3D và hiệu ứng ánh sáng hiện đại.

Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình bình luận trực tiếp tại fanzone World Cup

Ngoài việc theo dõi trên màn hình lớn, khán giả còn trải nghiệm phần bình luận trực tiếp từ đội ngũ bình luận viên VTV Nam Bộ và giao lưu với các cựu cầu thủ, danh thủ ngay tại sân khấu sự kiện. Đây cũng là lần đầu VTV triển khai mô hình trình chiếu công cộng World Cup theo giấy phép chính thức của FIFA.

Bên cạnh bóng đá, VTV fanzone World Cup 2026 còn giới thiệu Midnight Live Concert, quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc như Minh Tốc & Lam, Chillies, MayDays, Giấy Gấp, Thịnh Suy, Microwave, Bức Tường, Phạm Anh Khoa và Nguyễn Việt Lâm.