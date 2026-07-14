Sáng 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6.

Trình bày báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm vụ việc bất thường về kết quả môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở Tuyên Quang; về việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”.

Cử tri lo ngại trước tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng; nhiều vụ đuối nước trẻ em tiếp tục xảy ra.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp sáng nay. Ảnh: QH

Bà Nga cho biết cử tri lo lắng về tình hình diễn biến cực đoan của thời tiết gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở ở miền núi phía Bắc, sạt lở bờ sông một số tỉnh phía Nam; các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị; thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương…

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo và lưu thông hàng hóa, nhất là trên môi trường mạng.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, quảng cáo hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị rà soát các quy định về công tác xuất bản, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản; tập trung nguồn lực để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh và thu hồi triệt để số tiền chiếm đoạt của người dân từ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán “Hợp đồng kỳ nghỉ”...

Phòng ngừa, hạn chế tối đa phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, trong kỳ báo cáo, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có chiều hướng giảm so với tháng 5.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, dự báo trong thời gian tới khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai tiếp tục là vấn đề “nóng”, chiếm tỷ lệ đa số, đặc biệt trong bối cảnh các dự án trọng điểm, quy mô lớn, các dự án tồn đọng, vướng mắc được tháo gỡ, tái khởi động theo Nghị quyết 29 của Quốc hội trên cả nước đang được tăng tốc triển khai đầu tư xây dựng.

Tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến đầu tư tài chính tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự… cần được cơ quan chức năng quan tâm, có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế tối đa phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người trong thời gian tới.

Về công tác tiếp công dân của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 299 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 280 vụ việc và có 10 lượt đoàn đông người.

Các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý được 2.569 đơn thư của công dân gửi đến; trong đó có 1.207 đơn đủ điều kiện, 1.362 đơn không đủ điều kiện. Qua nghiên cứu 1.207 đơn đủ điều kiện, đã chuyển 345 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 73 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân và nhận được 82 văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn đã được chuyển trước đó.