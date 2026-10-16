Kết quả kiểm nghiệm 13 mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc bánh mì khiến 175 người nhập viện tại Quảng Ngãi cho thấy 12 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Cẩm Thành.

Kết quả cho thấy, 12/13 mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm rau, chả thịt heo, chà bông, nước sốt, ớt tương, bánh mì và bơ. Riêng một mẫu chả thịt heo có kết quả âm tính.

Nhiều bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ảnh: N.T

Ngoài Salmonella, một số mẫu thực phẩm còn phát hiện vi khuẩn E. coli và Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng). Trong đó, mẫu bơ có chỉ số E. coli ở mức 1,8 × 10⁴ CFU/g.

Salmonella là vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột, với các triệu chứng thường gặp như đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn ói.

Trước đó, ngày 10/10, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại tiệm B.Đ. trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và phải nhập viện điều trị.

Đến ngày 15/10, số người nhập viện liên quan vụ việc tăng lên 175 trường hợp, được ghi nhận tại 9 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tiệm bánh mì B.Đ. đã tạm ngừng hoạt động sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 175 người nhập viện. Ảnh: N.T

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng yêu cầu tiệm bánh mì B.Đ. tạm ngừng kinh doanh, đồng thời kiểm tra khu vực chế biến, niêm phong thực phẩm còn lại để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, chủ cơ sở chưa cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số nguyên liệu. Khu vực chế biến cũng được ghi nhận còn một số vấn đề về điều kiện vệ sinh.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguyên nhân và xử lý vi phạm theo quy định.