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Theo ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, khoảng 10h45 cùng ngày, UBND phường nhận được thông tin sự cố xảy ra trong quá trình tháo dỡ nhà tại các số 167, 169 và 171 đường Lê Lợi. Chủ sở hữu công trình bị đổ sập là ông Lê Quý V., trú tại thôn An Ninh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo ghi nhận ban đầu, sự cố không gây thiệt hại về người. Mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chuyên môn đánh giá.

Hai căn nhà bị đổ sập.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang đã chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của phường khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã tổ chức bảo vệ hiện trường, thiết lập khu vực cảnh báo nguy hiểm, phân luồng giao thông và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và đơn vị thi công tạm dừng toàn bộ hoạt động tháo dỡ cho đến khi có kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn và đủ điều kiện bảo đảm an toàn theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng được giao khẩn trương kiểm tra hiện trạng công trình xảy ra sự cố và các công trình liền kề, xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng, đồng thời đề xuất phương án xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

UBND phường cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến hiện trạng công trình, tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu vực chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn. Trường hợp cần thiết sẽ được tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Cùng với đó, lực lượng công an và các đơn vị liên quan sẽ duy trì công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, kiểm soát người và phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm cho đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu chủ sở hữu công trình và đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xác định nguyên nhân sự cố; thực hiện đầy đủ trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật và tiến hành dọn dẹp hiện trường sau khi được cơ quan chức năng cho phép.