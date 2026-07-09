Khoảng 10h45 ngày 9/7, trên địa bàn phường Bắc Giang xảy ra vụ sập nhà trong quá trình cải tạo.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, cho biết sự cố xảy ra tại hai căn nhà liền kề có cùng một chủ sở hữu.

Nhiều mảng tường, mái và vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang sau sự cố.

Theo ông Thanh, chủ nhà đang tháo dỡ một căn nhà để cải tạo, sửa chữa. Trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập.

"Gia đình họ đang tháo dỡ để sửa chữa thì xảy ra sự cố dẫn đến sập công trình. Hai căn nhà là của cùng một chủ sở hữu", ông Thanh thông tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường hai căn nhà bị đổ sập trong quá trình cải tạo vào sáng 9/7.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hai căn nhà số 171 và 173 trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang đã đổ sập. Nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình nằm ngổn ngang.

Khu vực xảy ra sự cố đã được lực lượng chức năng phong tỏa để bảo đảm an toàn, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.