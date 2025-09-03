Ngày 3/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của hai nữ công nhân 16 tuổi được phát hiện tại hồ Hoàng Mai 3, thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vào ngày 26/8, người dân phường Nếnh phát hiện hai thi thể nữ giới nổi trên mặt hồ Hoàng Mai 3 vào hai thời điểm khác nhau trong ngày.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trần Tùng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, ông Lê Hoàng Bách, Chủ tịch UBND phường Nếnh đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định danh tính hai nạn nhân là Giàng Thị Ch. (SN 2009) và Lù Thị S. (SN 2009), đều có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Theo điều tra ban đầu, hai nạn nhân thuê trọ tại một khu nhà trọ ở TDP My Điền 1 (phường Nếnh) được gần một tháng. Khi tiến hành kiểm tra phòng trọ, lực lượng chức năng phát hiện hai mảnh giấy dán trên tường, với nội dung:

“Em xin lỗi chị. Em và bạn em có thể đã chết rồi, xin chị đừng vứt quần áo của chúng em đi. Xin chị hãy gọi điện cho bố mẹ chúng em và nhờ họ lấy lại. Cảm ơn chị”.

Chủ nhà trọ, bà T.T.V, cho biết cả hai nữ công nhân vẫn sinh hoạt và đi làm bình thường cho đến trước khi xảy ra sự việc. Gia đình bà cũng đã thông báo sự việc đến Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự của tổ dân phố.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, hiện trường, cùng các chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh xác định hai nạn nhân tự tử; nguyên nhân tử vong do đuối nước.