Ngày 4/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã giao quyền điều hành Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh (Phó giám đốc) từ ngày 4/10 cho đến khi có quyết định mới.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh (phải) nhận quyết định điều hành Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Ảnh: ML

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, việc giao quyền nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh và các hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn.

Liên quan vụ 255 bệnh nhân vẫn được kê khai đã tán sỏi dù máy hỏng, tối 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, vào ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ ngày 28/3 - 15/5/2024 và từ ngày 28/5 - 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng, không thể sử dụng. Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống 255 hồ sơ bệnh án rằng đã sử dụng máy laser để thực hiện kỹ thuật.

Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, bệnh nhân chi trả hơn 33 triệu đồng.

Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại gần 274 triệu đồng cho quỹ bảo hiểm y tế và 58 triệu đồng của các bệnh nhân.