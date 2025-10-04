Thiệt hại gần 300 triệu đồng bảo hiểm y tế

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ 28/3/2024 - 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 - 31/12/2024, máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên bị hỏng, không thể sử dụng.

Tuy nhiên, cả ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống 255 hồ sơ bệnh án đã sử dụng máy laser để thực hiện kỹ thuật.

Video ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bật khóc vì cho rằng cấp dưới làm sai khiến cả tập thể bị ảnh hưởng.

Trong số 255 hồ sơ bệnh án khống, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, bệnh nhân chi trả hơn 33 triệu đồng.

Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân đã tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 235 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế gần 274 triệu đồng và tài sản của bệnh nhân hơn 58 triệu đồng.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đến tối 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Giây phút bật khóc của giám đốc bệnh viện

Ông Nguyễn Đăng Giáp từng bật khóc khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào ngày 17/9, thông tin máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023 nhưng hồ sơ của hàng trăm bệnh nhân vẫn thể hiện việc được tán sỏi bằng kỹ thuật này đã bị bóc trần.

Ngay sau đó, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc. Trong buổi họp báo, Sở Y tế khẳng định có 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kê khai bảo hiểm y tế đã thực hiện dịch vụ trên.

Kết thúc họp báo, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã bật khóc vì cho rằng cấp dưới làm sai khiến cả tập thể bị ảnh hưởng.

Ông Giáp cho biết, ông khóc không phải vì sợ trách nhiệm liên đới mà vì nỗi đau khi uy tín cả tập thể đã dày công xây dựng trong nhiều năm có nguy cơ sụp đổ chỉ vì sai phạm của một vài cá nhân.

"Tôi không phủ nhận trách nhiệm liên đới, nhưng đau lòng nhất khi biết rằng chỉ một sai phạm đã làm lu mờ những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm trời. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng việc. Ai sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng cũng xin nhìn nhận công tâm đối với cả tập thể vẫn đang ngày đêm cống hiến vì bệnh nhân", ông Giáp cho biết.

Tuy nhiên, những lời giải thích của vị giám đốc vấp phải chỉ trích của cộng đồng. Rất nhiều ý kiến độc giả gửi tới VietNamNet đã lên án sự tắc trách của lãnh đạo bệnh viện, nghi ngờ lương tâm của một số bác sĩ đang làm tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Độc giả C. Thiện khẳng định: "Bài học lớn của giám đốc khi thiếu kiểm tra chặt chẽ. Quản lý mà không kiểm tra phải nhận trách nhiệm cay đắng thôi", bạn Thúy Vi viết: "Việc nghiêm trọng thế, xảy ra suốt 2 năm mà giám đốc lại không biết sao?" còn bạn MNC bày tỏ thất vọng: "Con số 255, quá lớn, không cần phải khóc thưa bác sĩ".

Bệnh nhân càng tán sỏi càng đau

Ông Hồ Xuân Thường có 3 lần tán sỏi nhưng vẫn đau trong người. Ảnh: Hải Dương

Ông Hồ Xuân Thường (65 tuổi), trú tại xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2024, ông đã tán sỏi 3 lần, nội soi bàng quang 2 lần tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, sáng 24/8, khi được bệnh viện này mời lên khám lại, ông Thường vẫn bị ứ nước bên trong.

Nam bệnh nhân cho biết, dù tán sỏi nhiều lần nhưng hiện tại ông vẫn rất đau ở khu vực thắt lưng và không biết có còn sỏi hay không. "Tôi và hầu hết các bệnh nhân rất bức xúc vì cách chữa bệnh không hiệu quả của bác sĩ", ông Thường cho biết.

Tương tự, ông Nam (45 tuổi), trú ở xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, từ tháng 4 đến tháng 10/2024, ông đã tán sỏi 2 lần ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Cả 2 lần đều được bác sĩ Lê Xuân Vinh thực hiện. Tuy nhiên, việc tán sỏi gần như không hiệu quả.

"Sau khi tán sỏi xong, khoảng 10 ngày sau thì tôi bị đau lại nên đã đi khám tại một phòng khám tư và được xác định vẫn còn sỏi. Hiện tại, tôi còn rất đau ở vùng thắt lưng, tôi cũng không hiểu họ tán sỏi kiểu gì mà khám lại vẫn còn sỏi", ông Nam bức xúc nói.

Ngoài ra còn nhiều bệnh nhân từng tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang có triệu chứng đau co thắt, còn sỏi.