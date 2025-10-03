Tối 3/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đăng Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ 255 bệnh nhân được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm. Các lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được Cơ quan Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Nguyễn Đăng Giáp (giữa) - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vừa bị bắt giữ. Ảnh: Hải Dương

Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977) - Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu và Bùi Ngọc Đức (SN 1974) - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức của bệnh viện cùng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ 28/3 - 15/5/2024 và từ ngày 28/5 - 31/12/2024, máy tán sỏi Laser của bệnh viện đã bị hỏng, không thể sử dụng.

Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống 255 hồ sơ bệnh án rằng đã sử dụng máy Laser để thực hiện kỹ thuật.

Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, bệnh nhân phải cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.

Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân đã tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng và tài sản của bệnh nhân hơn 58 triệu đồng.

Vụ việc làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tổn hại đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây bức xúc dư luận.