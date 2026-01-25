Cơ quan điều tra đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người trong vụ án, gồm: Nguyễn Chí C. (SN 2009), Lưu Duy T. (SN 2009), Lê Minh H. (SN 2006), cùng trú tại xã Bắc Trạch; và Nguyễn Tuấn M. (SN 2008), trú xã Tân Gianh.

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 cùng ngày trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới. Thời điểm này, người dân phát hiện 3 người tử vong tại hiện trường, một người khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong. Ảnh: V. Hải

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: H.T.A. (SN 2008, trú phường Đồng Thuận); N.M.T. (SN 2010) và N.G.B. (SN 2010), cùng trú xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Nạn nhân bị thương là L.D.T. (SN 2009, trú xã Bắc Trạch), hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm người liên quan đã hẹn gặp và tập trung từ trước. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng điều khiển phương tiện đi thành đoàn, có biểu hiện rú ga, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng. Sau đó xảy ra va chạm giữa các xe, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.