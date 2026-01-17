Vào 4h15 ngày 17/1, tại Km225+150 Quốc lộ 6 (đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc) xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách loại 36 chỗ mang biển kiểm soát 26F-008.XX do anh Nguyễn Văn H. (SN 1983, trú tại Sơn La) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La, đã tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường. Trên xe có 18 người (gồm 14 hành khách, 2 lái xe và 2 phụ xe).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu (Sơn La).

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời giải quyết vụ tai nạn theo quy định.

Công an tỉnh Sơn La đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.