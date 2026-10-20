Sáng 19/10, vụ nghi ngộ độc Clo xảy ra tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội khiến hơn 40 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 4 bệnh nhân nặng.

Thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, các trường hợp nhập viện cấp cứu bao gồm công nhân đang làm việc tại một xưởng sản xuất và người dân sinh sống ở khu vực lân cận thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội.

Theo VTV24, nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố bình khí bị rò rỉ. Theo thông tin ghi trên nhãn bình chứa, chất gây ngộ độc có thể là clo lỏng.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: CACC

Trong số các nạn nhân nhập viện, có 4 trường hợp tiên lượng nặng đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, clo được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước, khử khuẩn và sản xuất công nghiệp. Ứng dụng quen thuộc nhất của clo là khử khuẩn nước sinh hoạt, nước hồ bơi. Ngoài ra, clo cũng tham gia vào quá trình sản xuất nhựa, giấy, vải và nhiều loại hóa chất khác. Một số hợp chất chứa clo cũng có mặt trong nước Javel và các chế phẩm vệ sinh gia đình.

Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng lưu ý cần phân biệt rõ khí clo công nghiệp với dung dịch Javel đã được pha chế. Đây là những dạng hóa chất khác nhau, có yêu cầu sử dụng, bảo quản và xử lý khác biệt.

“Ở điều kiện thông thường, clo là khí màu vàng lục, mùi hắc, gây cay mắt và xộc mũi. Để thuận tiện cho việc vận chuyển, người ta có thể hóa lỏng clo dưới áp suất lớn và chứa trong các bình chuyên dụng. Khi van hoặc bình bị hỏng, clo thoát ra ngoài sẽ nhanh chóng chuyển thành dạng khí và phát tán rộng ra xung quanh”, bác sĩ Hoàng giải thích.

Vì sao không được chui xuống chỗ thấp khi clo rò rỉ?

Một đặc điểm rất quan trọng được bác sĩ Hoàng lưu ý, khí clo nặng hơn không khí. Do đó, khi rò rỉ, khí có xu hướng chìm xuống và tập trung nhiều ở tầng hầm, hố, rãnh hoặc những nơi kín gió, thông gió kém. Vì vậy, việc chui xuống chỗ thấp để tránh khí độc là sai lầm nguy hiểm, có thể khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi người dân hít phải khí clo sẽ bị kích ứng mạnh ở mắt và đường hô hấp. Người tiếp xúc có thể xuất hiện triệu chứng cay mắt, chảy nước mắt, rát mũi họng và ho sặc sụa.

Nếu phế quản bị co thắt, người bệnh sẽ cảm thấy tức ngực, thở khò khè, khó thở. Mức độ tổn thương sẽ thay đổi tùy thuộc vào nồng độ khí, thời gian tiếp xúc cũng như thể trạng sức khỏe của từng người.

Trong trường hợp phơi nhiễm nặng, tổn thương có thể lan xuống tới phế nang, những túi khí nhỏ giúp đưa oxy vào máu. Hàng rào giữa phế nang và mạch máu bị phá vỡ khiến dịch rò rỉ vào nơi vốn chứa không khí, gây ra tình trạng phù phổi do hóa chất. Khi ấy, dù người bệnh vẫn cố gắng hít thở nhưng lượng oxy đi vào máu vẫn không thể đáp ứng đủ cho cơ thể.

“Hậu quả nặng nề nhất của người hít phải khí clo là suy hô hấp cấp và tử vong. Người bệnh có thể bị phù nề đường thở, co thắt phế quản dữ dội hoặc phù phổi, tổn thương phổi cấp tính.

Khi tình trạng thiếu oxy trở nên nghiêm trọng, não, tim và các cơ quan nội tạng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Một số trường hợp nguy cấp bắt buộc phải đặt ống nội khí quản, chạy thở máy và tiến hành hồi sức tích cực tại bệnh viện”, bác sĩ Hoàng nói.

Bác sĩ Hoàng đặc biệt nhấn mạnh diễn biến muộn của tình trạng ngộ độc khí clo. Có những trường hợp lúc đầu bệnh nhân chỉ ho, rát họng nhẹ, nhưng sau vài giờ triệu chứng khó thở mới bắt đầu tăng nặng. Vì vậy, việc thấy bớt cay mắt hoặc ho nhẹ đi chưa đủ để khẳng định nạn nhân đã an toàn.