Thôn Yên Phú vốn yên bình nép bên dòng sông Lô. Không ai ngờ vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong lại xảy ra cách thôn chỉ khoảng 1km. Cả 5 nạn nhân đều là học sinh đang theo học tại trường THCS Tứ Yên.

Tại gia đình nạn nhân N.C.T. (14 tuổi), trên bàn thờ tạm, di ảnh nam sinh khôi ngô sau làn khói hương nghi ngút gợi lên niềm tiếc thương vô hạn. Tiếng khóc nghẹn vang lên từ căn nhà nằm sâu trong ngõ. Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn lặng đi trước nỗi đau quá lớn của gia đình.

Thôn Yên Phú cách khu vực 5 nam sinh gặp nạn chỉ khoảng 1km. Ảnh: Đức Hoàng

Ngồi thất thần ở góc nhà, ông Nguyễn Công Trực (55 tuổi, bố em T.) với gương mặt khắc khổ liên tục lau nước mắt. Từ chiều qua đến nay, ông gần như suy sụp sau biến cố xảy ra với con trai.

“Cháu T. ngoan lắm, mới hôm trước còn phụ bố mẹ việc nhà”, một người thân của em T. nghẹn ngào nói.

Trong khi đó, tại nhà nạn nhân B.X.N., ông Bùi Văn Long (bác ruột của N.) đang tất tả lo hậu sự cho cháu. Ông nén đau thương chia sẻ, N. có ba anh em, anh trai đang học lớp 12, còn em út mới lớp 3.

Gia đình tổ chức tang lễ cho em N. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Long nghẹn ngào nói: "Bình thường đi học về cháu chỉ quanh quẩn chơi trong xóm, ít khi ra bờ sông. Không ai nghĩ chỉ một buổi chiều lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu đã đến chia buồn với các gia đình nạn nhân tại thôn Yên Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn chia buồn tại nhà em N.C.T. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Hiếu, đây là mất mát quá lớn không chỉ đối với các gia đình mà còn là nỗi đau của cả địa phương.

Ông Hiếu cho biết, ngay khi nhận tin báo vụ việc, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em.

"Sáng nay, lãnh đạo tỉnh đã làm việc với các sở, ngành, địa phương và nhà trường để triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Trong đó, ngành giáo dục phải tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng tự bảo vệ cho các cháu khi gặp tình huống nguy hiểm”, ông Hiếu nhấn mạnh.