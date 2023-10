VKSND tỉnh Quảng Trị cũng đã có quyết định về việc chuyển vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ và bàn giao 2 đối tượng đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt để tạm giam đối với Sanh và Sầu.

Công an Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt để tạm giam đối với Sanh và Sầu

Trước đó, ngày 28/6/2023, BĐBP tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền địa phương xã A Vao đã tiến hành tiếp nhận và đưa nạn nhân H T T. (SN 1996, trú tại xã Avao, huyện Đakrông) về đoàn tụ cùng gia đình sau 4 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau đó, BĐBP tỉnh đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm T. tố cáo hành vi của một số đối tượng lừa gạt bán nạn nhân sang Trung Quốc từ năm 2019.

Theo nội dung đơn tố giác, vào khoảng tháng 6/2019, trong quá trình làm việc cho 1 công ty nhựa ở tỉnh Bình Dương, T. có quen biết với đối tượng Lò Văn Sanh (SN 1990, quê ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, Sanh đã nhiều lần dụ dỗ T. ra Bắc làm việc với mức lương cao. Do thiếu hiểu biết, T. đã đồng ý ra huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để làm việc.

Sau khi đến huyện Phù Yên, T. được chị gái của Sanh là Lò Thị Sầu (SN 1984, quê ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đón và tiếp tục dẫn lên tỉnh Lạng Sơn vượt biên sang Trung Quốc. T. đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Đến khoảng tháng 6/2023, T. bỏ trốn, trình báo cho Công an Trung Quốc và được giải cứu trở về Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của nạn nhân, nhận định đây là một vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của tội phạm mua bán người xảy ra từ năm 2019, có nhiều đối tượng, xảy ra ở nhiều địa bàn khác nhau. Vì vậy, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) cùng với với Đoàn 2 (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm) đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc. Từ đây, lực lượng Ban chuyên án triển khai điều tra xác minh, truy tìm các đối tượng có liên quan trong đường dây.

Qua nhiều tháng kiên trì, khắc phục khó khăn, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đến ngày 7/10 vừa qua, Ban chuyên án đã triệu tập 2 đối tượng Lò Thị Sầu và Lò Văn Sanh để làm việc. Quá trình làm việc, đấu tranh, với chứng cứ, tài liệu thu thập được, 2 đối tượng Sầu và Sanh đã thành khẩn, khai báo quá trình thực hiện hành vi phạm tội cơ bản phù hợp, trùng khớp với nội dung tố giác của nạn nhân. Cụ thể, trong quá trình Sanh làm việc tại Bình Dương, Sầu đã bàn bạc với Sanh về việc tuyển phụ nữ để bán sang Trung Quốc.

Sau khi tiếp cận và làm quen với T., Sanh đã dụ dỗ T. ra Bắc làm việc cho chị gái của Sanh với công việc nhẹ, thu nhập ổn định. Khi T. đồng ý, Sanh đã chụp hình T. gửi cho đối tượng Lò Thị Sầu để Sầu gửi hình ảnh cho đối tượng người Trung Quốc. Sanh cũng được Sầu chuyển tiền để trả tiền xe cho T. bắt xe từ Bình Dương ra Bắc. Khi T. ra tới Hà Nội, được Sầu đón đưa lên Lạng Sơn và lừa bán T. sang Trung Quốc cho 1 người đàn ông tên A Lý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.