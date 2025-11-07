Do nằm gần tâm bão Kalmaegi, phường ven biển Sông Cầu (Đắk Lắk) bị thiệt hại nặng, nhiều nhà tốc mái, trụ điện gãy đôi, tàu thuyền bị nhấn chìm trong nước lũ.

Mái tôn nhà bà Hưng treo lơ lửng trên dây điện. Ảnh: Hải Dương

Ghi nhận của PV VietNamNet trưa 7/11 tại phường Sông Cầu (Đắk Lắk) cho thấy, khu phố Long Bình bị thiệt hại nặng sau bão Kalmaegi. Hàng loạt trụ điện lớn gãy đổ, nằm ngổn ngang trên đường; nhiều nhà dân bị tốc mái, một số tàu cá bị lật úp tại thôn Trung Trinh.

Bà Lê Thị Hưng (52 tuổi, trú khu phố Long Bình) kể, khoảng 19h tối 6/11, khi bão bắt đầu đổ bộ, mái tôn và xà gồ nhà bà bất ngờ rung lắc dữ dội rồi bay lên trời. Hai vợ chồng hoảng sợ phải chạy ra khu nhà phía sau trú ẩn.

Sau khi bão tan, bà Hưng ra xem thì thấy cột điện trước nhà bị gãy đôi, mái tôn vắt vẻo trên dây điện. Gia đình bà hiện chưa thống kê được thiệt hại, ước tính lên tới hàng chục triệu đồng.

Bà Hưng vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước cảnh cột điện trước nhà bị gãy đôi, mái tôn vắt vẻo trên dây điện. Ảnh: Hải Dương

Còn bà Nguyễn Thị Út (50 tuổi, trú thôn Trung Trinh, phường Sông Cầu) vẫn chưa hết bàng hoàng khi 10 vạn con tôm sú của gia đình có nguy cơ mất trắng do bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Bà Út cho biết, khoảng 6 tháng trước, gia đình bà mua 10 vạn con tôm sú trị giá 16 triệu đồng để thả nuôi. Đến nay, tổng chi phí đầu tư đã vượt 100 triệu đồng. “Cả nhà chỉ còn biết trông chờ vào vụ tôm này, không ngờ bão vào khiến bao nhiêu công sức bỗng chốc tan theo nước lũ”, bà nghẹn ngào.

Theo bà, nước lũ dâng cao khiến hồ nuôi ngập tràn bờ, khả năng tôm không còn. “Khu vực trước nhà tôi cũng bị tàn phá nặng nề, nhiều tàu bè lạ trôi dạt vào nhưng chưa ai đến nhận”, bà Út nói.

Dưới đây là hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận tại phường Sông Cầu trưa 7/11:

Trụ điện trước nhà bà Hưng bị gãy sát gốc. Ảnh: Hải Dương

Phía xa một trụ điện khác bị gãy làm đôi. Ảnh: Hải Dương

Chỉ một đoạn đường ngắn có gần 10 trụ điện bị đổ sập. Ảnh: Hải Dương

Một chiếc tàu trôi vào nhà bà Út. Ảnh: Hải Dương

Bà Út buồn rầu cho biết, 10 vạn con tôm sú của gia đình đã bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Hải Dương

Sóng biển đánh úp chiếc xuồng của hàng xóm bà Út. Ảnh: Hải Dương