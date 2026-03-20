Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã vận động, tiếp nhận đối tượng Phạm Hoài Thưng (SN 1995, trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) ra đầu thú.

Phạm Hoài Thưng là đối tượng đã cùng đồng bọn dàn cảnh mua bán thiên thạch rồi cướp 1,5 tỷ đồng xảy ra vào tháng 12/2025.

Phạm Hoài Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi cùng đồng bọn cướp tiền của nạn nhân, Thưng được chia tiền và vượt biên sang Campuchia.

Trong thời gian lẩn trốn, ẩn náu tại các trung tâm lừa đảo online, Thưng thường xuyên nghe ngóng tình hình vụ việc tại quê nhà.

Biết mình đang bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk truy lùng gắt gao, đồng thời lực lượng chức năng đã đến tận nơi cư trú để vận động, nhận thấy không thể thoát tội nên Thưng đã về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Phạm Hoài Thưng cùng Phan Văn Tân (SN 1987, trú xã Xà Phiên, TP Cần Thơ), Trần Hoài Thanh (SN 1994, trú xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long) cùng một số đồng bọn bàn bạc, thống nhất tìm người mua thiên thạch để cướp tài sản.

Trưa 13/12, nhóm này đã ném ớt bột vào mặt ông H.N.T. (trú tại TP Hà Nội) rồi giật lấy túi chứa 1,5 tỷ đồng trên tay ông T., sau đó cả nhóm lên ô tô tẩu thoát.

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ án. Riêng 2 đối tượng Tân và Thanh đang bỏ trốn.