Hôm nay (3/1), TAND tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với nhóm bị cáo gồm: Nguyễn Trọng Lanh (44 tuổi) và Lê Văn Nhanh (42 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, Nguyễn Phước Thạnh (52 tuổi) và Nguyễn Văn Trọng (55 tuổi) - cùng ngụ tỉnh An Giang, Tân Minh Luân (45 tuổi) - ngụ tỉnh Sóc Trăng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: H.B.

Theo cơ quan công tố, cả 5 bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, quen biết nhau thông qua việc làm môi giới mua bán đồ cổ, đá quý… để hưởng tiền hoa hồng.

Cuối tháng 6/2020, bị cáo Trọng gửi qua Zalo cho Nhanh một đoạn video có hình viên đá, nói là hàng “D” - tức đá thiên thạch (đá quý), kêu tìm người để bán.

Nhanh gửi tiếp đoạn video cho Lanh. Khi Lanh hỏi “Viên đá của ai”, Nhanh chỉ trả lời “Do viên đá có giá trị cao nên người bán không muốn tiết lộ thông tin”. Trong thời gian này, Lanh rủ Luân cùng tham gia tìm người mua đá.

Hai tháng sau, thông qua Dương Văn Huấn cùng làm nghề môi giới, Lanh nhận tin tìm được người mua viên đá là ông N.T.C. (ngụ TP Hà Nội).

Biết người mua yêu cầu bằng chứng (hình ảnh, video) về viên đá quý, Lanh cùng Luân bàn bạc dùng viên bi sắt nhét vào miếng xốp, sơn giả làm viên đá rồi quay video gửi cho Huấn.

Sau khi thống nhất với Huấn, bị cáo Lanh thông báo cho Nhanh và Trọng biết để bán viên đá với giá 250 triệu USD, hoa hồng cho bên môi giới là 3%.

Biết viên đá không có thật, các bị cáo bàn bạc, tìm cách làm giả. Từng làm nghề thợ sắt, Thạnh dùng chì nấu chảy đổ vào hộp sắt, sau đó lấy sáp đèn cầy đổ lên bề mặt. Sau đó, bị cáo tiếp tục bỏ 1 viên đá vào bên trong, dùng băng keo màu đen quấn toàn bộ hộp sắt.

Khoảng 6h ngày 12/8/2020, Nhanh, Trọng và Thạnh đến quán cà phê tại TP Bạc Liêu gặp Huấn và ông C. Sau khi nhận viên đá, ông C. thỏa thuận với Trọng sẽ kiểm tra lại tại khách sạn ông này thuê, đồng ý cọc trước 400 triệu đồng.

Sau đó, ông C. và Huấn lên ô tô rời đi, Nhanh chở Trọng đi theo sau một đoạn rồi quay xe chạy hướng khác. Biết bị lừa, ông C. đến Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo sự việc. Nhóm lừa đảo bỏ trốn và bị công an truy nã.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, viên đá nói trên không phải đá quý mà chỉ là thạch anh thiên nhiên.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP Bạc Liêu kết luận không định giá được viên đá này.

Xem xét toàn diện, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Lanh và Lê Văn Nhanh mỗi bị cáo 7 năm tù; Nguyễn Phước Thạnh 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Trọng 8 năm 6 tháng tù và Tân Minh Luân 8 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Độc chiêu lừa bán 'đá thiên thạch' hàng tỷ đồng khiến người phụ nữ sập bẫy Nhóm người đàn ông ở miền Tây dựng lên kịch bản có "đá thiên thạch" để lừa người phụ nữ hàng tỷ đồng.

Công an TPHCM bắt doanh nhân Cao Văn Đạt vì lừa đảo 44 tỷ đồng Gạ bán 8 thửa đất không phải đất của mình, Cao Văn Đạt lừa đảo được 2 người, chiếm đoạt 44 tỷ đồng.