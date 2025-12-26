VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Ngọc Mộng (SN 1983, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk); Kha Minh Cường (SN 1993, trú xã Tân Hòa, TP Cần Thơ); Lê Quyên Bình (SN 1988, trú xã Bình Hòa, tỉnh An Giang); Trương Tiểu Điền (SN 1999, trú xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Bị can Trần Ngọc Mộng. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 5/12, Phan Văn Tân (SN 1987, trú xã Xà Phiên, tỉnh Hậu Giang) cùng Phạm Hoài Thưng (SN 1995, trú phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang), Trần Hoài Thanh (SN 1994, trú xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long), Kha Minh Cường, Lê Quyên Bình và Trương Tiểu Điền uống cà phê tại TPHCM.

Tại đây, Tân cùng đồng bọn bàn bạc, thống nhất với nhau tìm người mua thiên thạch để cướp tài sản.

Ngày 7/12, Cường gọi điện cho ông H.N.S. (trú tại TPHCM) giới thiệu tên là Hoàng và nói có một viên thiên thạch nặng 2,8kg cần bán rồi đề nghị ông S. tìm người mua đá.

Sau đó, Cường gọi điện hẹn gặp ông S. tại TPHCM để thỏa thuận về giá cả và địa điểm giao dịch ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Thông qua nhiều mối quan hệ, ông S. tìm được bà P.T.X. (trú TPHCM) đồng ý mua viên thiên thạch với giá 1,5 tỷ đồng.

Khoảng 20h ngày 9/12, Tân điều khiển ô tô chở Thanh, Cường, Bình, Thưng và Điền từ TPHCM đến phường Phú Yên, thuê 2 phòng để nghỉ ngơi.

Sáng 10/12, cả nhóm đến quán cà phê ở khu phố Phú Thạnh 3, phường Phú Yên gặp Trần Ngọc Mộng để bàn bạc việc cướp tiền của người mua thiên thạch.

Sau đó, Tân, Cường, Bình, Thưng, Thanh, Điền và Mộng thống nhất chọn địa điểm Đình Vĩnh Phú thuộc khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa làm nơi cướp tài sản.

Trong các ngày 12 và 13/12, Cường gặp các ông S. và ông T.V.C. (trú tại TPHCM) để bàn bạc, hẹn trưa ngày 13/12 gặp nhau tại Đình Vĩnh Phú để thực hiện việc mua bán thiên thạch.

Sau đó ông S. liên hệ lại với bà X. trao đổi thông tin địa điểm giao dịch và được bà X. đồng ý.

Trước khi đến Đình Vĩnh Phú, Cường được phân công trực tiếp thỏa thuận, hẹn người mua và dùng ớt bột ném vào mặt người cầm tiền để cướp tiền.

Tân làm nhiệm vụ lái xe; Bình và Thưng đứng gần vị trí đậu xe ô tô cảnh giới và giải vây khi có tình huống xấu. Riêng Thanh và Điền ngồi trên xe ô tô mở cửa sau khi Cường cướp được tiền.

Trưa 13/12, tại Đình Vĩnh Phú, Cường trực tiếp đi vào bên trong gặp ông S., bà X., ông H.N.T. (trú TP Hà Nội) và ông N.B.C. (trú tỉnh Thanh Hóa) để giao dịch mua bán thiên thạch.

Lợi dụng lúc những người mua thiên thạch sơ hở, Cường ném ớt bột vào mặt ông H.N.T. rồi giật lấy túi đựng tiền bên trong chứa 1,5 tỷ đồng trên tay ông T.

Sau đó Cường bỏ chạy ra xe ô tô cùng với Tân, Thanh và Điền tẩu thoát.

Trên đường đi, Tân gọi điện thoại cho Mộng quay lại Đình Vĩnh Phú đón Bình và Thưng về nhà nghỉ dọn đồ rồi thuê xe taxi đi vào phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) để chia tiền, sau đó cả nhóm cùng nhau bỏ trốn.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.