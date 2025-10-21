Chiều 20/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương - cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi (cháu N.T.H.) bị bố là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) đe dọa treo lên trần nhà.

Ông Thắng cho biết, ông Tuấn là người địa phương, còn chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993) - vợ thứ 2 của ông Tuấn - là người từ nơi khác đến. Hai người có một con chung là cháu H. Trước khi sự việc xảy ra, ông không có thông tin hai bên cãi vã lớn.

"Chị Nhung thường xuyên đi làm ăn xa, cháu H. ở nhà với ông Tuấn từ nhỏ", ông Thắng thông tin thêm.

​Cũng theo Chủ tịch xã Nghĩa Phương, ông Tuấn không có tiền án, tiền sự. ​Hiện ông Tuấn đã bị công an tạm giữ. Cháu H. đang được anh ruột của ông Tuấn chăm sóc, sức khỏe đã ổn định, không có dấu hiệu sợ hãi.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: CACC

Chia sẻ với PV, chị N.C.P. - cháu của ông Tuấn- cho biết ông Tuấn bán hàng ở chợ gần nhà, bình thường là người hiền lành. Ông Tuấn và chị Nhung sinh được một người con gái. Vợ trước của ông Tuấn sinh được bốn người con. "Bình thường bác Tuấn rất chiều các con, không hiểu sao hôm nay lại xảy ra sự việc đáng tiếc đó", chị P. cho hay.

Còn theo bà V.T.V., em dâu của ông Tuấn, sự việc có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng, do chị Nhung đi làm xa và ít khi về nhà. "Chiều nay, tôi đã cho cháu đi khám và không phát hiện thương tích nào trên người", chị V. thông tin.

Bà N.T.T. - hàng xóm nhà ông Tuấn cho biết rất ít khi nghe hai bố con cãi nhau. Ông Tuấn hay cho con đi chơi và cũng chiều con.

Như VietNamNet đã đưa, vào sáng 20/10, chị Lý Thị Hồng Nhung gọi điện trình báo với Công an xã Nghĩa Phương cho biết khoảng 6h40, chị nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo từ ông Tuấn kèm theo hình ảnh cháu N.T.H. bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải, không rõ tình trạng cháu bé còn sống hay không.

Cháu N.T.H. đã được công an giải cứu thành công. Ảnh: CACC

​Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã đã lập tức tổ chức lực lượng xác minh. Quá trình tiếp cận khu vực nhà Nguyễn Hữu Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện phòng ngủ bị chốt cửa trong, không thấy đối tượng Tuấn và cháu H. Công an xã đã báo cáo xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh.

​Đại tá Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh - đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh và công an xã phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

​Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu H. Hiện, công an xã tiếp tục phối hợp với phòng CSHS và các lực lượng liên quan củng cố tài liệu để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.