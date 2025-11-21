Ngày 21/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), Lương Quốc Trung (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965), cùng trú tại tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Các đối tượng bị điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/11, ba đối tượng trên đã gây thương tích đối với cháu ruột của mình là P.A.

Hậu quả, cháu P.A bị bầm tím ở nhiều vị trí trên cơ thể. Kết luận giám định cho thấy cháu P.A bị tổn thương cơ thể ở mức 5%.

Qua kiểm tra nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.