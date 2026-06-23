Sáng 23/6, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng, gồm Đồn Biên phòng Lạch Kèn và các đơn vị liên quan, khẩn trương tìm kiếm bé trai mất tích trên biển sau vụ việc xảy ra tại bãi tắm Xuân Thành.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện thi thể một nam giới dạt vào bờ biển Xuân Thành. Nạn nhân cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi màu đen, mang áo phao.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm thi thể bé trai. Ảnh: V.Thanh

Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Nguyễn Trọng P. (SN 1972, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Theo thông tin từ gia đình, anh P. đi tắm biển cùng con trai là cháu Nguyễn Trọng T. (SN 2013) trước khi xảy ra vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, trong lúc tắm biển, anh P. nghi bị đột quỵ hoặc đột tử dưới nước. Phát hiện sự việc, cháu T. được cho là đã bơi ra ứng cứu bố nhưng không may gặp nạn. Đến sáng 23/6, tung tích của cháu T. vẫn chưa được tìm thấy.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã huy động 2 tàu cá, 1 ca nô cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm trên biển. Một tổ công tác lưu động cũng được bố trí rà soát dọc bờ biển nhằm tìm kiếm cháu bé mất tích.

Người thân cháu T. thắp hương trên bờ biển với hi vọng sớm tìm thấy nạn nhân. Ảnh: V.Thanh

"Nhiều khả năng người bố đã đột tử dưới nước. Khi phát hiện sự việc, con trai bơi ra ứng cứu nhưng không may gặp nạn. Thời điểm phát hiện thi thể, anh T. vẫn mặc áo phao. Do hai bố con tắm biển ở khu vực khá xa trung tâm nên khi xảy ra sự cố, không có người dân ở gần để kịp thời hỗ trợ", lãnh đạo xã Tiên Điền cho biết.

Thi thể anh P. đã được Công an xã Tiên Điền bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Công tác tìm kiếm cháu T. vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.