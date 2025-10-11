Bốn tiếng sau khi vụ cháy tại số nhà 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) được dập tắt, người đàn ông sống cách hiện trường khoảng 50m vẫn bàng hoàng, chưa dám tin vào sự thật đau xót rằng gia đình hàng xóm của mình đã tử vong.

Theo người đàn ông này, khoảng 5h ngày 11/10, nhiều người sinh sống tại hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phát hiện ra cháy. Bản thân ông cũng nhanh chóng chạy đến ngôi nhà bị cháy và hô hoán cho những người khác biết.

"Tôi chạy đến hiện trường để cố gắng phá cửa cứu các nạn nhân mắc kẹt, nhưng lúc này lửa bùng to ở tầng 1, không thể làm gì khác", người đàn ông kể lại.

Phía bên ngoài căn nhà bị cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Cùng lúc đó, ông Thành, nhà cách đó 20m, cũng vội chạy ra ngoài huy động mọi người dập lửa. Theo ông Thành, người dân đã gom được khoảng 30 bình chữa cháy mini, tập trung xịt thẳng vào tầng 1 hòng dập tắt "bà hỏa". Nhiều người khác đứng trên ban công, mái nhà bên cạnh dùng xô, chậu hắt nước vào trong tuyệt vọng.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành.

"Tầng 1 có 2 chiếc xe máy cùng nhiều đồ đạc dễ cháy nên khói, lửa bốc lên cuồn cuộn, phun ngược cả ra ngoài. Sức nóng quá khủng khiếp, chúng tôi đành phải bỏ chạy", ông Thành chua xót nói.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, anh Nguyễn Đức Minh, một người trực tiếp tham gia cứu chữa, vẫn không thể quên được âm thanh ám ảnh vọng ra từ đám cháy.

"Tôi nghe có tiếng kêu 'cứu tôi, cứu tôi'. Nhưng tiếng kêu cứu chỉ kéo dài khoảng 1 phút rồi im bặt", anh Minh kể lại.

Lực lượng y tế đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.

Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).