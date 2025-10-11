Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.

Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.

Cảnh đổ nát bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Ngay khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy, thăm hỏi gia đình nạn nhân. Cùng với đó, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an TP Hà Nội trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. ‎