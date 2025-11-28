Ngày 28/11, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Đại Phát, thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn. Do vật liệu cháy chủ yếu là bông, bỉm, giấy và nhựa, đám lửa dù đã được khống chế vẫn âm ỉ, buộc lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn trong ngày 28/11.







Một ngày sau hoả hoạn, tàn lửa vẫn âm ỉ cháy. Ảnh: VH

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đến 15h cùng ngày, trong khu vực nhà xưởng vẫn xuất hiện nhiều điểm cháy nhỏ. Lực lượng chức năng đã duy trì bơm nước, phun làm mát, ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/11, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo về vụ cháy tại Công ty cổ phần Đại Phát do ông Nguyễn Huy Độ làm Giám đốc. Khi ngọn lửa bùng phát, khu vực bị ảnh hưởng gồm nhà văn phòng 2 tầng, nhà xưởng sản xuất, nhà kho và một số công trình phụ trợ.

Do vật liệu cháy chủ yếu là bông, bỉm, giấy và nhựa, ngọn lửa sau khi được khống chế vẫn âm ỉ, nên lực lượng chức năng phải tiếp tục dập tàn trong ngày 28/11.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 17 xe chữa cháy, 110 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 10 xe tăng cường từ các khu công nghiệp lân cận và 2 máy xúc đến hiện trường.

Trinh sát ban đầu xác định không có nạn nhân mắc kẹt. Đám cháy xuất phát từ khu vực xuất hàng, diện tích khoảng 300m², sau đó lan sang nhà xưởng và kho do nhiều vật liệu dễ cháy, nâng tổng diện tích ảnh hưởng lên khoảng 4.000m².

Đến gần 22h ngày 27/11, lực lượng PCCC cơ bản khống chế ngọn lửa nhưng vẫn phải dập tàn do vật liệu cháy âm ỉ. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp doanh nghiệp điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Đến 15h ngày 28/11, tàn lửa vẫn cháy âm ỉ.

Toàn bộ nhà xưởng sập hoàn toàn.

Nhiều bức tường được lực lượng chức năng phá để thực hiện việc chữa cháy.

Nguyên liệu (giấy) và thành phẩm (bỉm) nằm ngổn ngang, vương vãi.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng bơm nước dập tàn, ngăn nguy cơ bùng phát cháy trở lại.