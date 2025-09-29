Liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh nhiều người xô đẩy, giành giật phiếu đặt mua căn hộ tại lễ giới thiệu dự án chung cư diễn ra ở TPHCM, sáng nay, đại diện chủ đầu tư dự án đã lên tiếng.

Theo đại diện CapitaLand, sáng 28/9, công ty tổ chức sự kiện ra mắt dự án Orchard Grand (phường Bình Dương), thu hút rất đông khách tham dự. 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.

Đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối sự kiện, khi bất ngờ có một nhóm người tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ. Ngay sau đó, đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã nhanh chóng ổn định tình hình.

Một nhóm người chen lấn, xô đẩy để giành giật phiếu mua căn hộ. Ảnh: Cắt từ video

“Chúng tôi đang tiến hành rà soát lại quy trình tổ chức sự kiện nhằm ngăn ngừa và kiểm soát những tình huống tương tự có thể xảy ra trong tương lai”, đại diện CapitaLand cho biết.

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 28/9, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người chen lấn, xô đẩy để giành phiếu đặt mua căn hộ.

Đoạn video cho thấy bên trong khán phòng có hàng trăm người tham gia sự kiện. Trong đó, khoảng 10 người, cả nam lẫn nữ, chen lấn, xô đẩy để giành một tờ giấy màu xanh do một phụ nữ phát ra.

Đáng chú ý, trong nhóm người xô đẩy có hai phụ nữ leo lên bàn, vật nhau để giành tờ phiếu.