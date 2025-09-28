Chiều 28/9 mạng xã hội lan truyền về đoạn clip xôn xao khi nhiều người xô đẩy, giành giật nhau phiếu mua căn hộ tại một dự án căn hộ thương mại ở phường Bình Dương, TPHCM.

Clip cho thấy bên trong khán phòng có hàng trăm người tham dự sự kiện. Trong đó, khoảng 10 người cả nam lẫn nữ chen lấn, xô đẩy để giành một tờ giấy màu xanh - được cho là phiếu đăng ký mua căn hộ - do một phụ nữ mặc vest phát ra.

Cảnh xô đẩy, giành giật để lấy phiếu mua căn hộ thể hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Đáng chú ý, clip còn ghi lại cảnh hai phụ nữ leo lên bàn, đè lên nhau để giành tờ giấy.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là chiêu trò dàn cảnh của môi giới bất động sản nhằm tạo độ hot cho dự án và lôi kéo khách hàng.

Theo tìm hiểu, sự kiện trong clip diễn ra sáng 28/9 tại một địa điểm trên đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh. Đây là chương trình do một đơn vị môi giới tổ chức để ra mắt dự án căn hộ tại phường Bình Dương.

Dự án được giới thiệu tại sự kiện có quy mô 517 căn hộ cao tầng, tọa lạc trên trục đường Hùng Vương, phường Bình Dương, do một liên doanh nước ngoài đầu tư và phát triển. Hiện dự án đang trong quá trình thi công và được các công ty, đại lý môi giới chào bán tới khách hàng.

Khi clip nói trên lan truyền, Công an phường An Khánh cùng chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin để xác minh, làm rõ.