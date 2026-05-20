Ngày 20/5, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tập trung mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.

Vụ án bị điều tra về các hành vi: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 người liên quan.

Trong đó, 16 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm nhiều lãnh đạo, cán bộ của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và các đơn vị liên quan.

Hai bị can là Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, bị khởi tố về hai tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Ngoài ra, Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, bị khởi tố về hai tội “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. Trong khi đó, Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Sau khi được Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, xác minh yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm bảo đảm thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.