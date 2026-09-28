Ngày 28/9, thông tin từ lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã vận tải ASIA Quy Nhơn, liên quan vụ du khách phản ánh giá cước bất thường khi sử dụng xe dịch vụ tại Quy Nhơn.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã xử phạt 11 triệu đồng đối với hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách nhưng trên xe không có hợp đồng vận tải, danh sách hành khách; đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu của phương tiện vi phạm trong 2 tháng.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai trong buổi làm việc với HTX vận tải Asia Quy Nhơn và tài xế L.N.H. Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã thanh tra toàn diện đối với HTX vận tải ASIA Quy Nhơn và xác định HTX còn 7 hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, gồm: không lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu; bộ phận quản lý an toàn không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ; không cập nhật chính xác lý lịch hành nghề của lái xe; thiếu hướng dẫn an toàn, thoát hiểm cho hành khách.

HTX vận tải ASIA Quy Nhơn còn sử dụng lái xe chưa được tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông; không niêm yết thông tin trên xe và không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe.

Với 7 lỗi này, HTX vận tải ASIA Quy Nhơn bị phạt thêm 77 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt là 88 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Sở Xây dựng còn tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải của HTX trong 2 tháng và tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với 22 xe vi phạm.

Trước đó, tối 30/8, một du khách đặt xe từ khu vực bãi biển Xuân Diệu, đoạn gần nhà hàng hải sản Thuyền Buồm, phường Quy Nhơn, đến khách sạn L'Amor trên đường Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam. Quãng đường khoảng 2km, tuy nhiên tài xế thu 70.000 đồng.

Khi khách thắc mắc về giá cước, tài xế trả lời: "Mở app ra mà xem" và cho rằng giá tại Quy Nhơn đều như vậy.

Qua xác minh, Sở Xây dựng xác định phương tiện vi phạm là ô tô biển số 77H-103.XX do tài xế L.N.H. điều khiển, thuộc HTX vận tải ASIA Quy Nhơn.

Tài xế H. thừa nhận đã thu của khách 70.000 đồng và không ký hợp đồng vận tải bằng văn bản hoặc điện tử.

Gia Lai chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách sau phản ánh về giá cước Sau phản ánh của hành khách về giá cước một chuyến xe tại Quy Nhơn, Sở Xây dựng Gia Lai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải công khai, minh bạch giá cước, không tự ý tăng giá trong dịp lễ.