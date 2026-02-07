Mọi tính toán tinh vi của các đối tượng cuối cùng đã thất bại trước các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của lực lượng Công an.

“Kịch bản” trốn chạy tinh vi

Theo kết quả điều tra ban đầu, do túng tiền tiêu xài, Phạm Anh Tài (SN 1990, trú phường Kon Tum, Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi) đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Hai đối tượng thống nhất lựa chọn phòng giao dịch có lượng giao dịch lớn, vị trí thuận lợi cho việc tẩu thoát.

Từ khu vực Kon Tum (cũ), các đối tượng nhiều lần di chuyển xuống các phường Hội Phú, Diên Hồng… để khảo sát thực địa, theo dõi thời điểm đông khách, hoạt động của nhân viên ngân hàng, vị trí camera an ninh và các tuyến đường rút lui. Song song đó, nhóm này chuẩn bị súng, phương tiện, quần áo ngụy trang và phương án tiêu hủy vật chứng sau khi gây án.

Để tránh bị truy vết, ngày 12/1, các đối tượng đã trộm biển số xe máy của một phụ nữ tại phường An Nhơn Nam (Gia Lai), lắp vào chiếc xe Exciter màu vàng – đen đã bị đục số khung, số máy, dùng làm phương tiện gây án.

Các tuyến đường được lựa chọn chủ yếu là đường vòng, đường ven, khu vực đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân; đồng thời lợi dụng việc camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng, không ghi nhận được hình ảnh các đối tượng nghi vấn.

Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát. Ảnh: CACC

Khoảng 15h50 ngày 19/1, hai đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ, mang theo súng xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá – Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú), uy hiếp nhân viên và khách hàng, cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc diễn ra trong chưa đầy 5 phút.

Rời hiện trường, cả hai di chuyển về khu vực Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng) – nơi vắng người, có rừng thông và không có camera giám sát. Tại đây, các đối tượng chôn chiếc xe Exciter, sau đó đốt quần áo, balo, mũ bảo hiểm nhằm phi tang dấu vết.

Tiếp đó, chúng thay trang phục khác, cho tiền vào gùi, giả làm người dân đi làm rẫy để rời khỏi khu vực khi trời chập choạng tối. Với diện mạo mới, các đối tượng tìm cách đánh lạc hướng việc rà soát camera của cơ quan điều tra.

Ngày 25/1, Công an phát hiện chiếc xe máy do các đối tượng chôn giấu tại khu vực rừng thông. Ảnh: CACC

Tiếp tục hành trình trốn chạy, hai nghi phạm di chuyển về khu vực Biển Hồ (xã Biển Hồ), cách hiện trường khoảng 10km. Tại đây, các đối tượng đẩy hai xe máy cũ cùng chiếc xẻng dùng để đào hố xuống lòng hồ nhằm phi tang tang vật, sau đó bơi qua hồ sang khu vực khác và sử dụng xe máy đã chuẩn bị sẵn từ trước để tiếp tục tẩu thoát.

Rời Gia Lai, Tài và Ân trốn vào TPHCM nhằm tìm cách tẩu tán tài sản, hạn chế tiếp xúc với người quen và thường xuyên thay đổi nơi ở. Một thời gian sau, Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, trong khi Tài tiếp tục lẩn trốn, di chuyển qua nhiều địa phương, không có nơi cư trú cố định.

Lực lượng chức năng trục vớt 2 xe máy mà các đối tượng dùng gây án đã phi tang xuống Biển Hồ. Ảnh: CACC

Người dân gửi gần 5.000 tin báo qua kênh trực tuyến

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án, chỉ đạo các lực lượng phối hợp truy xét. Cơ quan công an trích xuất hệ thống camera, dựng lại lộ trình di chuyển của nghi phạm, đồng thời rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, từng sử dụng vũ khí trên địa bàn Gia Lai và Quảng Ngãi.

Song song đó, phong trào quần chúng tố giác tội phạm được đẩy mạnh. Người dân đã gửi gần 5.000 tin báo qua kênh trực tuyến, trong đó có hàng trăm thông tin có giá trị, góp phần quan trọng vào quá trình điều tra, phá án.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (biệt danh Tài “đen”) với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đây là đối tượng đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) truy nã đặc biệt về hành vi giết người xảy ra năm 2018.

Cơ quan chức năng xác định Tài “đen” từng sử dụng súng AK để gây án, có nhiều đàn em thân tín và sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng, trong đó có Lê Văn Ân.

Đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh: CACC

"Chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng"

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lúc 16h30 ngày 5/2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Chư Păh (Gia Lai).

Tang vật thu giữ gồm 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Trước đó, lực lượng công an cũng đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Ân tại phường Kon Tum (Quảng Ngãi). Tại nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu giữ gần 830 triệu đồng tiền mặt, súng và nhiều tang vật khác.

Quá trình truy bắt được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, dù các nghi phạm luôn mang theo vũ khí và có khả năng chống trả.

Nghi phạm Lê Văn Ân khai nhận vụ việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài khai do túng tiền nên làm liều, “chớ cũng không nghĩ nhiều”, dù biết rõ "ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng”. Đối tượng cho biết đã dành khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho vụ cướp.

Ngoài ra, Tài cũng thừa nhận hành vi giết người xảy ra năm 2018 tại Kon Tum, làm 2 người tử vong và 2 người bị thương.